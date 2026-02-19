Автотроща на трасі: у зіткненні легковика й мікроавтобуса постраждали троє людей

Сьогодні, 11:12

Травмувались обидва водії та пасажирка лекового автомобіля

18 лютого, близько 18.00, на території Полтавської області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох транспортних засобів. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За попередніми даними, легковик Renault Logan зіткнувся з мікроавтобусом Renault Master. За кермом першого перебував 44-річний чоловік, другим транспортним засобом керував 20-річний водій.

У результаті зіткнення травм зазнали обидва водії, а також 35-річна пасажирка легковика. Усіх постраждалих госпіталізували для надання необхідної медичної допомоги.

Наразі слідчі встановлюють причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди. За фактом події відкрили кримінальне провадження.

Нагадаємо, що з початку року на Полтавщині зафіксували 99 ДТП з постраждалими.