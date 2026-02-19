Фотофакт: у центрі Кременчука сформувалась «черга» із вантажівок

Сьогодні, 12:21 Переглядів: 202

19 лютого, близько 12.00, на перехресті віулиць Майора Борищака та Левка Лук’яненка сформувалась «черга» із вантажівок. Про це повідомляє фотокореспондент «Кременчуцького Телеграфа» з місця події.

Через ускладнений проїзд вантажівка не змогла проїхати перехрестя, а ще дві, що були за нею, виявились заблокованими.

Врешті автівкам вдалось роз'їхатись.

Нагадаємо, зранку в Кременчуці рясний сніг, який синоптики обіцяли на 19 лютого, фактично паралізував рух у Кременчуці. Міськрада просить прибрати автівки з узбіч через снігопад.