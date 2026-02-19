Рясний сніг, який синоптики обіцяли на 19 лютого, фактично паралізував рух у Кременчуці.
Попри те, що дороги та тротуари міста переважно розчищені, пересування як пішоходів, так і тарнспорту все одно ускладнене: опади продовжуються, а комунальна техніка при розчищенні доріг позагортала переходи для людей. Крім того, не можуть виїхати автомобілі і з дворів — там нині снігові замети не чищені.
Учора, 18 лютого, під час засідання постійної депутатською бюджетної комісії директор депаратменту житлово-комунального господарства Іван Москалик наголошував, що за даними синоптиків у Кременчуці на сьогодні прогнозується до 12 см снігу.
Він також додав, що комунальна техніка перебуває в готовності і готова розчищати дороги та посипати їх сумішшю проти ожеледиці.
Також сьогодні у пресслужбі Кременчуцької міськради повідомили, що у зв'язку із ускладненнями погодніх умов комунальний громадський транспорт на маршрутах рухатиметься зі зниженою швидкістю. При цьому можливі затримки графіку руху. Тож пасажирам варто зважати на це та розраховувати час.
Нагадаємо, синоптики на Полтавщині через значні опади оголосили жовтий рівень небезпеки.
