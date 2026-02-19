«Сніговий колапс» у Кременчуці: автівки не можуть виїхати з дворів, а пішоходи — перейти перехрестя

Дороги та тротуари у місті розчищені, проте сніг все одно сповільнює рух транспорту

Рясний сніг, який синоптики обіцяли на 19 лютого, фактично паралізував рух у Кременчуці. Попри те, що дороги та тротуари міста переважно розчищені, пересування як пішоходів, так і тарнспорту все одно ускладнене: опади продовжуються, а комунальна техніка при розчищенні доріг позагортала переходи для людей. Крім того, не можуть виїхати автомобілі і з дворів — там нині снігові замети не чищені.