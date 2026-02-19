На деяких вулицях Кременчука сьогодні не буде води: перелік адрес

Водопостачання відключать через аварійні роботи
19 лютого з 8.30 до завершення робіт (орієнтовно до 17.00) у Кременчуці тимчасово припинять водопостачання на кількох вулицях. Про це повідомило КП «Кременчукводоканал».
Води не буде за такими адресами:
Підприємство виконуватиме аварійні роботи на водопровідній мережі. Після завершення ремонту водопостачання відновлять, однак можливе короткочасне збільшення каламутності та зміна кольору води.
