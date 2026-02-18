У Кременчуці зафіксували перевищення норм забруднення повітря

У період із 9 по 14 лютого 2026 року в Кременчуці за результатами спостережень за якістю атмосферного повітря зафіксували перевищення середньодобових гранично допустимих концентрацій окремих забруднювальних речовин. Про це повідомили повідомили у Полтавському обласному центрі з гідрометеорології.
За підсумками аналізів,
Відбір проб проводили на чотирьох стаціонарних постах, розташованих на вулицях Молодіжній та Івана Приходька, а також поблизу зупинок громадського транспорту «Центральний ринок» і «Кредмаш».
Нагадаємо, що у період з 26 по 31 січня у Кременчуці фахівці зафіксували перевищення середньодобової концентрації забруднювальних речовин в атмосферному повітрі.
