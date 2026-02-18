У Кременчуці зафіксували перевищення норм забруднення повітря

У період із 9 по 14 лютого 2026 року в Кременчуці за результатами спостережень за якістю атмосферного повітря зафіксували перевищення середньодобових гранично допустимих концентрацій окремих забруднювальних речовин. Про це повідомили повідомили у Полтавському обласному центрі з гідрометеорології.

За підсумками аналізів,

з 9 по 13 лютого в повітрі міста фіксували перевищення нормативів за вмістом пилу, не диференційованого за складом;

11 лютого було зафіксовано перевищення середньодобової ГДК діоксиду азоту;

з 9 по 13 лютого — формальдегіду.

Відбір проб проводили на чотирьох стаціонарних постах, розташованих на вулицях Молодіжній та Івана Приходька, а також поблизу зупинок громадського транспорту «Центральний ринок» і «Кредмаш».

Нагадаємо, що у період з 26 по 31 січня у Кременчуці фахівці зафіксували перевищення середньодобової концентрації забруднювальних речовин в атмосферному повітрі.