Культура, Кременчук

У Кременчуці зафіксували перевищення норм забруднення повітря

Сьогодні, 21:03

Норму перевищили показники пилу, формальдегіду та діоксиду азоту

У період із 9 по 14 лютого 2026 року в Кременчуці за результатами спостережень за якістю атмосферного повітря зафіксували перевищення середньодобових гранично допустимих концентрацій окремих забруднювальних речовин. Про це повідомили повідомили у Полтавському обласному центрі з гідрометеорології.

За підсумками аналізів,

  • з 9 по 13 лютого в повітрі міста фіксували перевищення нормативів за вмістом пилу, не диференційованого за складом;
  • 11 лютого було зафіксовано перевищення середньодобової ГДК діоксиду азоту;
  • з 9 по 13 лютого — формальдегіду.

Відбір проб проводили на чотирьох стаціонарних постах, розташованих на вулицях Молодіжній та Івана Приходька, а також поблизу зупинок громадського транспорту «Центральний ринок» і «Кредмаш».

Нагадаємо, що у період з 26 по 31 січня у Кременчуці фахівці зафіксували перевищення середньодобової концентрації забруднювальних речовин в атмосферному повітрі.

0
Автор: Катерина Животовська
Теги: якість повітря
Коментарі: 1

5 529
zzzzzz:
Сьогодні, 22:14

І шо? Ну от яка користь шо вони його міряють і кажуть про забруднення? Які далі дії? Нашо це, якшо ніяких дій далі нема. 


0 0

