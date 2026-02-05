Пил, діоксид азоту та формальдегід: у Кременчуці зафіксували перевищення норм у повітрі

У період з 26 по 31 січня у Кременчуці фахівці зафіксували перевищення середньодобової концентрації забруднювальних речовин в атмосферному повітрі. Про це повідомляє Полтавський обласний гідрометцентр.
Проби повітря відбирались на постах, що розташовані по вулиці Молодіжній, вул. Івана Приходька та біля зупинок «Центральний ринок» та «Кредмаш».
За результатами спостережень, перевищення середньодобової гранично допустимої концентрації зафіксували за такими домішками:
Нагадаємо, що в період з 19 по 24 січня в Кременчуці фіксували перевищення норми пилу та формальдегіду.
