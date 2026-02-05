ГО "Захист держави"
Кременчук

Пил, діоксид азоту та формальдегід: у Кременчуці зафіксували перевищення норм у повітрі

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 99

Перевищення норм формальдегіду фіксували щодня впродовж тижня

У період з 26 по 31 січня у Кременчуці фахівці зафіксували перевищення середньодобової концентрації забруднювальних речовин в атмосферному повітрі. Про це повідомляє Полтавський обласний гідрометцентр.

Проби повітря відбирались на постах, що розташовані по вулиці Молодіжній, вул. Івана Приходька та біля зупинок «Центральний ринок» та «Кредмаш».

За результатами спостережень, перевищення середньодобової гранично допустимої концентрації зафіксували за такими домішками: 

  • пил недиференційований за складом — 26, 28 та 29 січня;
  • діоксид азоту — 28 та 29 січня;
  • формальдегід — протягом тижня. 

 

Нагадаємо, що в період з 19 по 24 січня в Кременчуці фіксували перевищення норми пилу та формальдегіду.

Автор: Катерина Животовська
Теги: якість повітря
