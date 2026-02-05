У Полтаві сталась потрійна ДТП — патрульні

4 лютого, близько 13.00, в місті Полтава на перехресті вулиць Шолом-Алейхема та Володимира Козака сталась потрійна дорожнього-транспортна пригода. Про це інформує пресслужба Патрульної поліції Полтавської області.

За попередньою інформацією, водій автомобіля Renault Koleos, не дотримавшись правил дорожнього руху, зіткнувся з автомобілем Mazda. Згодом водій Citroen наїхав на Renault Koleos, також не дотримавшись правил дорожнього руху. Внаслідок обох ДТП автівки отримали механічні пошкодження.

На водіїв Renault Koleos та Citroen патрульні склали відповідні адміністративні матеріали за за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУпАП.