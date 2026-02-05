Завтра у Кременчуці прощатимуться із померлим кардіологом Петром Холодієм

Завтра, 6 лютого, у Кременчуці відбудеться прощання із лікарем-кардіологом лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» Петром Холодієм, який помер учора, 4 лютого. Про це повідомили працівники лікарні.
Церемонія прощання проходитиме з 10.00 до 11.00 на території лікарні — з боку планової госпіталізації (колишній вхід в адміністрацію) за адресою: вулиця Парнети, 2.
Поховання заплановане на 8 лютого 2026 року в місті Черкаси.
Усіх, хто бажає, просять долучитися до прощання та вшанувати світлу пам’ять Петра Андрійовича.
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним і близьким Петра Холодія.
