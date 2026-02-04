У Кременчуці помер лікар-кардіолог Петро Холодій

Сьогодні, 17:16 Переглядів: 884

4 лютого у Кременчуці помер лікар-кардіолог, завідувач серцево-судинним центром у лікарні «Кременчуцька» Петро Холодій. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомили джерела.

Лікар спеціалізувався на діагностиці та лікуванні серцево-судинних захворювань, зокрема гіпертонічної хвороби, гострого інфаркту міокарда, тромбоемболії легеневої артерії, гострих порушень ритму та провідності, а також серцевої недостатності. Проводив консультативний прийом пацієнтів і надавав допомогу в умовах стаціонару.

Медичну освіту здобув у Вищому державному навчальному закладі України «Українська медична стоматологічна академія», де у 2009 році завершив навчання та проходив інтернатуру. У 2011 році пройшов тематичне удосконалення з кардіології, у 2018-му — курс з організації та управління охороною здоров’я, у 2021 році — тематичне удосконалення з інтервенційної кардіології.

Нагадаємо, у інтерв’ю «Кременчуцькому Телеграфу» лікар-кардіолог Петро Холодій розповідав про те, як зберегти здоров’я серця.