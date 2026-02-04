ГО "Захист держави"
Артем Рудюк: служити Україні — і на фронті, і після нього
Микола Корецький
Звіт Миколи Корецького — депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Бізнес/Робота, Гроші, Полтавщина

Податкова виявила схеми ухилення від податків у торгових мережах на понад 1 млрд гривень

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 97

 

Щонайменше десять великих торгових мереж в області використовували схеми «дроблення бізнесу» для мінімізації податків

На Полтавщині щонайменше десять торгових мереж використовували систему «дроблення бізнесу» для зменшення податків: збитки таким чином сягнули понад 1 мільярд гривень. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Державної податкової служби у Полтавській області.

За даними податківців, йдеться про відомі торгові мережі, що займаються роздрібним продажем побутової техніки та електроніки, одягу, взуття й продуктів харчування. Для реалізації схем компанії залучили понад 800 ФОПів.

Фахівці зазначають, що «дроблення бізнесу» не має жодної економічної чи ділової мети. Схема полягає у штучному поділі великих або середніх прибуткових компаній на десятки чи сотні ФОПів, які працюють на спрощеній системі оподаткування. Це дозволяє формально залишатися в межах дозволених лімітів доходу та уникати сплати податків у повному обсязі.

Як це працює на практиці: після досягнення одним підприємцем граничного доходу, до схеми залучають іншого ФОП. Водночас бізнес фактично продовжує працювати як єдина мережа — з тими самими торговими приміщеннями, персоналом, товарами та брендом.

Матеріали за виявленими фактами податківці передала до Бюро економічної безпеки України. Наразі за цими епізодами тривають досудові розслідування.

Нагадаємо, раніше на системі «дроблення бізнесу» викрили мережу магазинів «Маркетопт», головний офіс якої розташований у Кременчуці. 

0
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: news.dtkt.ua
Теги: податки ухилення від сплати бізнес
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх