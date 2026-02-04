Податкова виявила схеми ухилення від податків у торгових мережах на понад 1 млрд гривень

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 97

Щонайменше десять великих торгових мереж в області використовували схеми «дроблення бізнесу» для мінімізації податків

На Полтавщині щонайменше десять торгових мереж використовували систему «дроблення бізнесу» для зменшення податків: збитки таким чином сягнули понад 1 мільярд гривень. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Державної податкової служби у Полтавській області.

За даними податківців, йдеться про відомі торгові мережі, що займаються роздрібним продажем побутової техніки та електроніки, одягу, взуття й продуктів харчування. Для реалізації схем компанії залучили понад 800 ФОПів.

Фахівці зазначають, що «дроблення бізнесу» не має жодної економічної чи ділової мети. Схема полягає у штучному поділі великих або середніх прибуткових компаній на десятки чи сотні ФОПів, які працюють на спрощеній системі оподаткування. Це дозволяє формально залишатися в межах дозволених лімітів доходу та уникати сплати податків у повному обсязі.

Як це працює на практиці: після досягнення одним підприємцем граничного доходу, до схеми залучають іншого ФОП. Водночас бізнес фактично продовжує працювати як єдина мережа — з тими самими торговими приміщеннями, персоналом, товарами та брендом.

Матеріали за виявленими фактами податківці передала до Бюро економічної безпеки України. Наразі за цими епізодами тривають досудові розслідування.

Нагадаємо, раніше на системі «дроблення бізнесу» викрили мережу магазинів «Маркетопт», головний офіс якої розташований у Кременчуці.