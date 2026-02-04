У Кременчуці відбудеться акція-нагадування про військовополонених і зниклих безвісти

Цієї неділі, 8 лютого, о 12.00 у Кременчуці відбудеться традиційна акція-нагадування під гаслом «Не мовчи! Полон вбиває!».
Захід організовують родини військовополонених. Мета акції — привернути увагу суспільства та міжнародної спільноти до долі українських захисників, зокрема бійців Маріупольського гарнізону, які вже тривалий час перебувають у полоні або зникли безвісти.
Організатори закликають небайдужих містян долучитися до заходу, щоб спільно нагадати: мовчання коштує життя, а повернення полонених залишається одним із головних гуманітарних пріоритетів для України.
Цього дня у рамках акції запланована також хода пам’яті.
Початок акції у неділю, 8 лютого, о 12.00 біля КСК ПРАТ «Кредмаш».
