«Не мовчи, полон вбиває»: у Кременчуці знову нагадали про військовополонених

Сьогодні, 13:02 Переглядів: 0

13 липня у Кременчуці відбулася чергова акція на підтримку українських військовополонених та зниклих безвісти під час війни під назвою «Не мовчи, полон вбиває». Учасники зібрались, аби нагадати громаді, що боротьба за життя та свободу полонених триває, і про них не можна забувати.

— Ми шукаємо батька — Токаря Василя. Він зник у населеному пункті Нескучне в ніч з 13 на 14 січня. Минуло вже пів року, а ми досі нічого не знаємо, — розповіла «Телеграфу» учасниця акції Юлія Чернявська. — Ми буваємо на різних акціях, звертаємось у всі можливі державні та недержавні структури. У нас є велике об'єднання родин 110-ї бригади, яке допомагає з пошуками, зустрічами, зверненнями. Дуже важливо, що ці акції об’єднують і підтримують — ти розумієш, що не один.

Юлія приїхала разом із мамою — дружиною зниклого Василя, а також із його сестрою. Всі вони — частина великої спільноти, яка не припиняє боротися за кожного зниклого.