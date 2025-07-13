«Не мовчи, полон вбиває»: у Кременчуці знову нагадали про військовополонених

13 липня у Кременчуці відбулася чергова акція на підтримку українських військовополонених та зниклих безвісти під час війни під назвою «Не мовчи, полон вбиває». Учасники зібрались, аби нагадати громаді, що боротьба за життя та свободу полонених триває, і про них не можна забувати.
Юлія приїхала разом із мамою — дружиною зниклого Василя, а також із його сестрою. Всі вони — частина великої спільноти, яка не припиняє боротися за кожного зниклого.
Нагадаємо, в Україні діють державні структури та міжнародні організації, які займаються пошуком військовополонених і зниклих безвісти, зокрема Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
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