Кременчуцька станція переливання крові терміново потребує донорів всіх резус негативних груп крові

У Кременчуцькій станції переливання крові повідомили про нестачу донорської крові всіх резус негативних груп крові. Про це повідомила пресслужба мерії.
Здати кров можна у будні з 8.00 до 13.00 за адресою: вулиця Івана Мазепи, 8. При собі необхідно мати паспорт та ідентифікаційний код.
Деталі можна уточнити за телефоном: 067-528-72-27.
Медики також радять не приходити натщесерце: перед здачею крові можна випити чай, каву, компот, негазовану воду й перекусити печивом.
