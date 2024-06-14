Донорський досвід: журналістка «Кременчуцького Телеграфа» вперше здала кров

Щорічно 14 червня весь світ відзначає День донора крові, який був організований Організацією Об'єднаних Націй у 2005 році. Напередодні свята журналістка «Кременчуцького Телеграфа» Яна Гудзь долучилася до спільноти українських донорів й вперше в житті здала кров.
Яна прийшла на станцію переливання крові в першій половині дня. Зазвичай в цей час людей небагато. Під кабінетами стояло по кілька чоловіків й жінок. Вони не затримувалися, бо весь процес — від оформлення, обстеження й самої донації — проходить швидко. Професійний персонал знає свою справу!
В реєстратурі Яні виписали карту, в яку внесли всі персональні дані, та направили в кабінет терапевта.
На прийомі була заступниця керівника кременчуцької станції переливання крові Світлана Каплата. Вона розпитала про загальний стан дівчини, провела опитування щодо хвороб, поміряла тиск. Впевнившись в тому, що протипоказань для донації немає, направила Яну до лабораторії на аналіз крові.
Минуло кілька хвилин — і майбутня донорка вже знала свою групу крові й рівень гемоглобіну. З цими даними вона знов пішла до терапевта, яка розповіла про саму процедуру донації, а також дала рекомендації щодо того, як відновитися після здачі крові, й розповіла про обстеження організму донора.
Отримавши дозвіл на здачу крові, Яна пішла у буфет. Поки вона пила солодкий чай з печивом — обов’язковий для підтримки сил, ми поспілкувалися з працівниками станції переливання крові.
Вони розповіли, що зараз серед донорів відсоток чоловіків й жінок майже рівний. Здавати кров приходять не тільки місцеві мешканці, але й переселенці. Спеціальної статистики немає, але таких людей багато.
Що стосується бази донорів, то у картотеці закладу близько 5,5 тисяч карток — це люди, які здавали кров один раз, а також ті, які робили це два і більше разів. Після п’ятої здачі крові донору видають посвідчення.
До речі у Кременчуці є сім заслужених донорів (ті, у кого понад 100 донацій), а також 626 — почесних (40 і більше донацій).
Здавати кров можна раз у два місяці, але фахівці станції рекомендують дівчатам приходити раз на три місяці, враховуючи їхні фізіологічні особливості.
Потреба в крові всіх груп дуже велика. Особливо зараз, коли йде війна. Найдефіцитніші — це резус-негативні групи.
Щоб поповнювати запаси, лікарі не тільки працюють з існуючою базою донорів, але й залучають нових, розповідаючи про користь донації й про можливість врятувати людське життя. Також станція переливання крові співпрацює з силовими структурами, великими підприємствами.
Сам процес забору крові проходить в спеціально обладнаному приміщенні. Тут стоять крісла, на яких напівлежачі розміщуються донори. Поруч ваги, на яких лежить спеціальний вакуумний пакет для крові.
За станом кожного слідкує медпрацівник. Цікавиться, як почувається людина, чи немає запаморочення.
Яна перенесла забір крові легко. Сказала, що їй навіть сподобалося. У неї взяли 350 мл — доза «новачків». Ті, хто приходять регулярно, здають по 450 мл.
Весь процес зайняв не більш 10 хвилин. До речі, у кожного кров біжить з різною швидкістю — у нашої колеги, за словами медиків, була середня швидкість.
Крім Яни була ще одна дебютантка — Олександра. Вона трошки хвилювалася, але донація теж пройшла успішно.
Далі зібрану кров розділяють на компоненти: плазму заморожують, а інші компоненти ставлять в холодильники, чекати, поки не з’явиться потреба.
Приємним бонусом стали подарунки від «Червоного хреста», які вручали всім, хто приходив здавати кров в цей день.
Як зазначають працівники станції переливання крові, середній вік донорів від 25 до 45 років. Серед первинних донорів немало молодих людей 18-25 років. Але до закладу зверталися люди, старші за 60 років (65, 68 років), які хотіли вперше пройти донацію — їм відмовляють, бо донорство має вікові рамки: від 18 до 60 років.
Щоб стати донором, потрібно, по-перше, цього захотіти! Другий крок — підготуватися й звернутися на станцію переливання крові з 8.00 до 13.00 щоденно, крім суботи та неділі, за адресою вулиця Івана Мазепи, 8, тел. (067-32) 6-26-62.
Прийом у порядку живої черги. З собою треба мати паспорт та ідентифікаційний код.
Нагадаємо, що торік «Кременчуцький ТелеграфЪ» поспілкувався з заступником керівника з організаційно-методичної роботи Кременчуцької станції переливання крові Світланою Каплатою. Вона розповіла про особливості роботи закладу та донорство у Кременчуці.
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