Як виростити рясний урожай кабачків — поради від газети «Для дому і сім'ї»

Сьогодні, 07:04 Переглядів: 261

Кабачки слід садити на території, яка добре освітлюється. Вони люблять тепло і зможуть добре рости на такій ділянці. Потрібно не допускати тіні, інакше буде низький урожай. Рівна територія, без різних парканів і дерев, допоможе овочам добре рости.

Що не можна садити поруч із кабачками

Кабачки не мають рости поруч із небезпечними сусідами. Йдеться про кавуни і дині. Культури будуть споживати корисні речовини, які потрібні кабачкам, можливі і зараження хворобами гарбузових. Тоді ви можете залишитися без хорошого врожаю. Тому не садіть кавуни і дині поруч із кабачками.

Обов’язково проведіть формування куща

Краще, якщо формування ви проведете в суху погоду, оскільки зрізи мають швидко підсохнути й не встигнути підхопити інфекцію. Самі місця зрізів присипають активованим вугіллям або золою.

Зазвичай обрізається все листя, яке лежить на землі. Не треба зрізати корінець, тому що він живить зав’язь.

Пам’ятайте, що є чоловічі й жіночі квіти — у жіночих помітно потовщення там, де плід, у чоловічих такого немає. Перші чоловічі квіти виходять пустоцвітами — їх слід повністю ліквідувати, щоб не виснажувати ваш кущ. Однак з часом пустоцвіти прибирати не можна, щоб чоловічі квіти запилювали жіночі.

Якщо вирощуються самозапильні гібриди, чоловічі квіти не знадобляться, і їх слід повністю прибрати.

Коли формуються кущі кабачків, найбільше листя частково зрізають, залишаючи лише стебло. Такий метод застосовується для того, щоб вони не затінювали зав’язь, а кущ всередині ретельно провітрювався. Зрізання найбільшого листя на кущі кабачка — оптимальна робота, щоб не загнивала молода зав’язь.

Кабачки слід підгодовувати тричі за сезон

Щоб отримати хороший урожай, потрібно організувати правильну підгодівлю кабачків. Їх слід удобрювати щонайменше тричі.

Перший раз — коли висадили розсаду.

Другий — після початку цвітіння.

Для того, щоб зробити трав’яний настій, потрібно заповнити ємність травою (підійдуть листя кульбаби, подорожник, стебла кропиви), залити її водою і прикрити кришкою.

За 7-10 днів, коли зелень уже перебродила, настій розбавити з розрахунку 1 літр на 10 літрів води. Все це перемішати і підливати під кожен кущ кабачка.

Після початку плодоношення ефективно діє калійне добриво. Потрібно застосувати 2 літри деревного або ж трав’яного попелу, який попередньо слід залити відром води і залишити на добу. Перед поливом попіл можна просто розсипати під кущем.

Підживлення настійно радять проводити в суху погоду, коли на вулиці похмуро, щоб сонце не заподіяло листю опіків.

Якщо ви зіткнулися з ситуацією, коли зав’язь погана або присутнє загнивання плодів, зробіть підгодівлю на основі бору. Варто взяти 5 грамів бору на відро води, додати туди 40 крапель йоду і 1-2 склянки молочної сироватки. Вважається, що сироватка не дає розростатися грибкам, а йод називають хорошим антисептиком.

Як поливати кабачки

Слідкуйте за тим, щоб під час поливів під кущем була волога. Однак не перестарайтеся і між поливами дайте можливість підсохнути верхньому шару грунту. Поливати кабачки треба не частіше ніж 1 або 2 рази на тиждень, залежно від погодних умов.

За 1,5 тижня до великого збору врожаю кабачки поливати не можна, інакше вони будуть погано зберігатися і гнити.

Хитрість при зборі врожаю

Коли перші два-три молодих плоди досягають довжини 12-15 сантиметрів, їх слід зрізати, щоб плодоношення рослин надалі розвивалося.

До стадії дозрівання кабачок на кущі залишати не можна, щоб він не досяг максимального розміру і не почав жовтіти. Якщо кабачок залишиться, кущ буде намагатися усіма силами утворити насіння, що призведе до різкого падіння вашого врожаю. В такому випадку рослина даватиме лише по 1-2 кабачки на тиждень замість двох кожен день. Термін плодоношення складе лише 1,5 місяця.

Загалом, кабачки потрібно зривати молодими, коли вони досягли довжини не більше 20 сантиметрів. Так ви збільшите врожайність і отримаєте більш смачні плоди.

Плоди слід зрізати гострим ножем, але не виламувати, щоб не пошкодити рослину.