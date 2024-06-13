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Готуємо з газетою «Для дому і сім'ї»: зелений борщ із кропивою

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 84

Кропива — чудова альтернатива щавлю. З нею можна приготувати смачний зелений борщ 

Складові:

Картопля — 4 шт.

Кропива свіжа — 2 пучки

Куряча грудка — 300 г

Лавровий лист — 1 шт.

Цибуля ріпчаста — 1 шт.

Олія соняшникова рафінована — 2 ст. л.

Морква – 1 шт.

Перець запашний — 4 шт.

Перець чорний мелений — 1 дрібка

Сметана — 2 ст. л.

Сіль на смак

Яйця курячі — 3 шт.

  • Варимо бульйон. Для цього беремо курячу грудку, миємо, заливаємо її трьома літрами води, додаємо запашний перець, лавровий лист, солимо на смак. Доводимо до кипіння і варимо протягом 35-40 хвилин на повільному вогні, знімаючи пінку.
  • Готуємо засмажку. Цибулю чистимо, миємо, нарізаємо кубиками. Морквину чистимо, миємо, натираємо на великій тертці.
  • Розігріваємо сковороду з двома столовими ложками рослинної олії та обсмажуємо цибулю з морквою до рум'яного кольору.
  • Чистимо і нарізаємо картоплю. Паралельно відварюємо три яйця круто. Для цього потрібно опустити яйця в холодну воду та варити протягом 10 хвилин з моменту закипання. Нарізаємо яйця, що охолонули, кубиками.
  • Коли бульйон буде готовий, дістаємо грудку. Додаємо в бульйон картоплю і варимо 15-20 хвилин до готовності.
  • Підготуємо кропиву. Акуратно миємо рослину в рукавичках, щоб не отримати опіків, видаляємо коріння та крупно нарізаємо.
  • Коли картопля звариться, додаємо до неї кропиву та варимо близько п'яти хвилин.
  • У готовий бульйон додаємо засмажку, порізані яйця, сіль та перець до свого смаку і варимо ще приблизно одну-дві хвилини.
  • Даємо борщу настоятися та подаємо на стіл теплим зі сметаною.
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Автор: Мирослава Українська
Теги: літо рецепти борщ з кропиви зелений борщ
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