Готуємо з газетою «Для дому і сім'ї»: зелений борщ із кропивою
Сьогодні, 22:00
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Кропива — чудова альтернатива щавлю. З нею можна приготувати смачний зелений борщ
Складові:
Картопля — 4 шт.
Кропива свіжа — 2 пучки
Куряча грудка — 300 г
Лавровий лист — 1 шт.
Цибуля ріпчаста — 1 шт.
Олія соняшникова рафінована — 2 ст. л.
Морква – 1 шт.
Перець запашний — 4 шт.
Перець чорний мелений — 1 дрібка
Сметана — 2 ст. л.
Сіль на смак
Яйця курячі — 3 шт.
- Варимо бульйон. Для цього беремо курячу грудку, миємо, заливаємо її трьома літрами води, додаємо запашний перець, лавровий лист, солимо на смак. Доводимо до кипіння і варимо протягом 35-40 хвилин на повільному вогні, знімаючи пінку.
- Готуємо засмажку. Цибулю чистимо, миємо, нарізаємо кубиками. Морквину чистимо, миємо, натираємо на великій тертці.
- Розігріваємо сковороду з двома столовими ложками рослинної олії та обсмажуємо цибулю з морквою до рум'яного кольору.
- Чистимо і нарізаємо картоплю. Паралельно відварюємо три яйця круто. Для цього потрібно опустити яйця в холодну воду та варити протягом 10 хвилин з моменту закипання. Нарізаємо яйця, що охолонули, кубиками.
- Коли бульйон буде готовий, дістаємо грудку. Додаємо в бульйон картоплю і варимо 15-20 хвилин до готовності.
- Підготуємо кропиву. Акуратно миємо рослину в рукавичках, щоб не отримати опіків, видаляємо коріння та крупно нарізаємо.
- Коли картопля звариться, додаємо до неї кропиву та варимо близько п'яти хвилин.
- У готовий бульйон додаємо засмажку, порізані яйця, сіль та перець до свого смаку і варимо ще приблизно одну-дві хвилини.
- Даємо борщу настоятися та подаємо на стіл теплим зі сметаною.
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