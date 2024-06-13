Волейболісти Полтавщини здобули перемоги на Кубку України з волейболу серед ветеранів

Кілька днів у Полтаві тривали змагання за Кубок України з волейболу серед ветеранів.
У змаганнях взяли участь 72 команди з різних областей України.
Про це повідомляє Полтавська обласна військова адміністрація.
Чоловічі команди Полтавської області здобули перемогу в номінаціях 40+,45+,55+,60+.
Жінки Полтавщини стали срібними призерками у номінаціях 35+ та 40+.
У номінаціях 40+ та 50+ чоловіки здобули бронзові медалі.
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