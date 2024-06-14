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Юні кременчужани привезли перемоги з музичного конкурсу в Полтаві

Сьогодні, 08:35 Переглядів: 209

У Полтавській філармонії відбувся другий тур Міжнародного конкурсу мистецтв «На хвилі творчості»

В неділю, 9 червня, у Полтавській філармонії відбувся другий тур Міжнародного конкурсу мистецтв «На хвилі творчості». Кременчужани Данило Лелюк та Лада Акуліч взяли участь в музичних змаганнях, звідки повернулися зі здобутками. Так Данило став Дипломантом Першої премії, а Лада отримала Супер Гранпрі в номінації «Вокал».

Перший тур конкурсу проходив 2 червня в Чернівцях, другий — 9 червня, в Полтаві. Взяти участь можна було також дистанційно. Онлайн-конкурс проходив 10-12 червня. 

Данило Лелюк та Лада Акуліч — вихованці музичної школи «Alt Studio», керівником якої є вокалістка Ярослава Вайс. Музична викладачка родом з Краматорська, що на Донеччині. Восени 2022 року Ярослава разом з чоловіком та донькою переїхали в Кременчук, тут і продовжують будувати своє життя та займатися творчістю.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: музика конкурс
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