Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Далі говоримо про Малецького та адмінресурс. Частина третя
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в мовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Здоров'я

Кременчуцька станція переливання крові потребує донорів усіх груп

Вчора, 22:00 Переглядів: 111

Здати кров можна з понеділка по п’ятницю з 8.00 до 13.00

Кременчуцька станція переливання крові потребує донорів усіх груп крові. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Якщо хочете стати донором, пам’ятайте:

  • напередодні не можна їсти жирного, смаженого, копченого, солоного;
  • за 48 годин до процедури не пити алкоголь;
  • за дві години не палити. 

У медзакладі просять людей не приходити натщесерце, щоб не стало зле. Перед здачею крові можна пити чай, каву, негазовану воду, компот та їсти печиво.

Здати кров можна з понеділка по п’ятницю з 8.00 до 13.00. На вулиці Івана Мазепи, 8.

З собою мати паспорт та ідентифікаційний код.

Детальна інформація за номером телефону: 067-528-72-27.

Нагадаємо, що торік «Кременчуцький ТелеграфЪ» поспілкувався з заступником керівника з організаційно-методичної роботи Кременчуцької станції переливання крові Світланою Каплатою. Вона розповіла про особливості роботи закладу та донорство у Кременчуці.

ПО ТЕМІ:

5 міфів про донорство крові: чи може людина «підхопити» інфекції під час процедури
«Кров, що рятує життя» — кременчужани створили мобільну станцію переливання крові
Військовий лікар з Кременчука завдяки своїй розробці рятує життя поранених на фронті
Валера мріяв стати космонавтом, а став — вампіром…

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: станція переливання крові донорство кров
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 11 від 14 березня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 10 від 7 березня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 9 від 29 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 8 від 22 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 7 від 15 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх