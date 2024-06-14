У Ворсклі потонув чоловік

13 червня о 18.25 на вулиці Патріотичній у місті Полтава стався нещасний випадок на воді, який призвів до загибелі однієї особи. Про це стало відомо з оперативного зведення Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

Чергове відділення надзвичайників разом з водолазами дістали тіло чоловіка з річки Ворскла.

До робіт залучили одне відділення 1-ї Державної пожежно-рятувальної частини (ДПРЧ) та водолазно-рятувальну службу Полтавської міської ради.

Нагадаємо, що 10 червня у Горішніх Плавнях в річці Дніпро знайшли тіло чоловіка, якого рятувальники шукали майже добу.