Скільки днів можна проходити ВЛК та який статус отримають обмежено придатні — речник Полтавського ОТЦК

Закон про вдосконалення мобілізації відвів військовозобов’язаним 60 днів на оновлення облікових даних, а їх складовою є визначення придатності до військової служби, для чого потрібно пройти медичний огляд
В Україні 18-го травня набув чинності новий закон про вдосконалення мобілізації, який визначив, що військовозобов’язані повинні оновити свої облікові дані протягом 60 днів — до 16 липня. Визначення придатності військовозобов’язаного до проходження військової служби є частиною уточнення його облікових даних. Для цього потрібно пройти медичний огляд та отримати рішення військово-лікарської комісії (ВЛК) з висновком про придатність чи непридатність до проходження військової служби за станом здоров’я. Під час дії воєнного стану такий висновок дійсний протягом 1-го року. А чоловіки, які мають статус «обмежено придатний» до військової служби, мають повторно пройти військово-лікарську комісію протягом 9 місяців.
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Начальник служби зв’язків з громадськістю Полтавського обласного територіального центра комплектації та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Роман Істомін учора на брифінгу розповів журналістам, хто формує ВЛК та забезпечує їхню роботу, скільки днів може тривати медичний огляд та кому не потрібно оновлювати військово-облікові документи та проходити ВЛК.
За його словами, ВЛК у складі голови, заступника та не менше трьох лікарів призначаються рішеннями районних військових адміністрацій і працюють на базі медичних закладів охорони здоров’я. Керівник лікарні забезпечує роботу ВЛК, а її склад та висновки щодо непридатності до проходження військової служби погоджуються з регіональною ВЛК, яка працює на штатній основі зазвичай при військовому шпиталі.
Примітка: Оновлений список хвороб, які визначають непридатність до військової служби, визначений у наказі Міноборони № 262 від 27.04.2024 року, можна переглянути на порталі Верховної Ради України.
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Він додав, що громадяни, які мають статус «обмежено придатний», повинні повторно пройти ВЛК протягом 9 місяців — до 4 лютого 2025 року. Це передбачено нормами Закону України № 3621-IX, який набув чинності 4 травня.
Роман Істомін пояснив, що після повторного медичного огляду військовозобов’язані, які визнані придатними, можуть бути призвані для проходження військової служби по мобілізації одразу, або пізніше.
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За новими правилами, після медогляду військовозобов’язані, придатні до військової служби можуть отримати один зі статусів:
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Ті, хто буде визнаний непридатним, виключаються з військового обліку.
Раніше виключеним з військового обліку за станом здоров’я чи за віком не потрібно уточнювати військово-облікові дані.
Він також пояснив, що з моменту призову військовозобов’язаного начальником ТЦК та СП видається наказ про призов на військову службу і до навчального центру він їде вже не як військовозобов’язаний (цивільний — ред.), а як військовослужбовець з усіма відповідними обов’язками та правами.
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В ексклюзивному інтерв’ю нашому виданню начальник Кременчуцького районного ТЦК та СП Мирослав Волков розповів, що на проходження ВЛК направляють не всіх військовозобов’язаних.
За його словами, решта військовозобов’язаних в період обов’язкового уточнення облікових даних, який триває до 16 липня, на медичний огляд взагалі не направляються.
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Мирослав Волков також зазначив, що тих військовозобов’язаних, які приходять в ТЦК на оновлення облікових даних самостійно і повинні пройти ВЛК, як складову уточнення їх даних, в той же день на комісію не направляють.
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Зазначимо, що кінцева дата, до якої обмежено придатні військовозобов’язані згідно з законом мають пройти ВЛК для визначення свого нового статусу — 4 лютого 2025 року. Проте, оновлення облікових даних, яке потрібно зробити протягом 60 днів після набрання чинності законом про вдосконалення мобілізації (№ 3633-IX), передбачає зокрема й уточнення даних щодо стану здоров’я таких військовозобов’язаних. А тому проходження ВЛК для багатьох з них може стати обов’язковим до 16 липня.
Нагадаємо, начальник Кременчуцького районного ТЦК та СП Мирослав Волков пояснив «Кременчуцькому Телеграфу», хто з військовозобов’язаних зможе повністю оновити свої облікові дані лише особисто відвідавши ТЦК, а кому достатньо їх оновити у додатку «Резерв+» чи ЦНАПі.
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