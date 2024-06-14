Скільки днів можна проходити ВЛК та який статус отримають обмежено придатні — речник Полтавського ОТЦК

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 1 389 Коментарів: 1

Закон про вдосконалення мобілізації відвів військовозобов’язаним 60 днів на оновлення облікових даних, а їх складовою є визначення придатності до військової служби, для чого потрібно пройти медичний огляд

В Україні 18-го травня набув чинності новий закон про вдосконалення мобілізації, який визначив, що військовозобов’язані повинні оновити свої облікові дані протягом 60 днів — до 16 липня. Визначення придатності військовозобов’язаного до проходження військової служби є частиною уточнення його облікових даних. Для цього потрібно пройти медичний огляд та отримати рішення військово-лікарської комісії (ВЛК) з висновком про придатність чи непридатність до проходження військової служби за станом здоров’я. Під час дії воєнного стану такий висновок дійсний протягом 1-го року. А чоловіки, які мають статус «обмежено придатний» до військової служби, мають повторно пройти військово-лікарську комісію протягом 9 місяців.

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Начальник служби зв’язків з громадськістю Полтавського обласного територіального центра комплектації та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Роман Істомін учора на брифінгу розповів журналістам, хто формує ВЛК та забезпечує їхню роботу, скільки днів може тривати медичний огляд та кому не потрібно оновлювати військово-облікові документи та проходити ВЛК.

За його словами, ВЛК у складі голови, заступника та не менше трьох лікарів призначаються рішеннями районних військових адміністрацій і працюють на базі медичних закладів охорони здоров’я. Керівник лікарні забезпечує роботу ВЛК, а її склад та висновки щодо непридатності до проходження військової служби погоджуються з регіональною ВЛК, яка працює на штатній основі зазвичай при військовому шпиталі.

— Строки проходження ВЛК військовозобов’язаним визначаються станом його здоров’я та потребою у проведенні додаткових медичних обстежень, але не можуть перевищувати 14 днів. Це прописано у змінах до наказу № 402 Міністерства оборони, який містить оновлений список хвороб, з якими визнають придатним чи непридатним до військової служби, — пояснив Роман Істомін.

Примітка: Оновлений список хвороб, які визначають непридатність до військової служби, визначений у наказі Міноборони № 262 від 27.04.2024 року, можна переглянути на порталі Верховної Ради України.

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Він додав, що громадяни, які мають статус «обмежено придатний», повинні повторно пройти ВЛК протягом 9 місяців — до 4 лютого 2025 року. Це передбачено нормами Закону України № 3621-IX, який набув чинності 4 травня.

— Обмежено придатні не стають автоматично придатними чи непридатними до проходження військової служби. Вони мають пройти повторний медогляд ВЛК. І не тільки військовозобов’язані, а й призовники та військовослужбовці. Адже наразі в ЗСУ служить чимало «обмежено придатних» військовослужбовців, — уточнив речник Полтавського ОТЦК.

Роман Істомін пояснив, що після повторного медичного огляду військовозобов’язані, які визнані придатними, можуть бути призвані для проходження військової служби по мобілізації одразу, або пізніше.

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За новими правилами, після медогляду військовозобов’язані, придатні до військової служби можуть отримати один зі статусів:

повністю придатний;

придатний до служби у військових частинах забезпечення, ТЦП та СП, вищих військових навчальних закладах та установах;

тимчасово непридатний, який потребує лікування, відпустки чи звільнення;

непридатний з переоглядом через 6-12 місяців.

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Ті, хто буде визнаний непридатним, виключаються з військового обліку.

Раніше виключеним з військового обліку за станом здоров’я чи за віком не потрібно уточнювати військово-облікові дані.

— Якщо придатний військовозобов’язаний не з’явиться за повісткою на відправку, то він підлягає кримінальній відповідальності за статтею 336 КК України, — додав представник ТЦК.

Він також пояснив, що з моменту призову військовозобов’язаного начальником ТЦК та СП видається наказ про призов на військову службу і до навчального центру він їде вже не як військовозобов’язаний (цивільний — ред.), а як військовослужбовець з усіма відповідними обов’язками та правами.

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В ексклюзивному інтерв’ю нашому виданню начальник Кременчуцького районного ТЦК та СП Мирослав Волков розповів, що на проходження ВЛК направляють не всіх військовозобов’язаних.

— У першу чергу ми направляємо тих, хто призивається на військову службу по мобілізації в добровільному порядку. У другу — тих, хто не має права на відстрочку від призову та не має бронювання. Проходження ВЛК для них — це складова оновлення військово-облікових даних, які стосуються стану їхнього здоров’я. А у третю — направляємо тих, хто був раніше визнаний непридатним до військової служби у мирний час, обмежено придатним у воєнний час, або вперше стає на військовий облік, — пояснив Мирослав Волков.

За його словами, решта військовозобов’язаних в період обов’язкового уточнення облікових даних, який триває до 16 липня, на медичний огляд взагалі не направляються.

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Мирослав Волков також зазначив, що тих військовозобов’язаних, які приходять в ТЦК на оновлення облікових даних самостійно і повинні пройти ВЛК, як складову уточнення їх даних, в той же день на комісію не направляють.

— Вони можуть пройти ВЛК через кілька днів. А якщо поліція привозить до нас тих, хто раніше ігнорував виклик за повісткою, то таких осіб ми направляємо на проходження ВЛК одразу після уточнення облікових даних, тобто в той же день, — пояснив начальник РТЦК.

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Зазначимо, що кінцева дата, до якої обмежено придатні військовозобов’язані згідно з законом мають пройти ВЛК для визначення свого нового статусу — 4 лютого 2025 року. Проте, оновлення облікових даних, яке потрібно зробити протягом 60 днів після набрання чинності законом про вдосконалення мобілізації (№ 3633-IX), передбачає зокрема й уточнення даних щодо стану здоров’я таких військовозобов’язаних. А тому проходження ВЛК для багатьох з них може стати обов’язковим до 16 липня.

Нагадаємо, начальник Кременчуцького районного ТЦК та СП Мирослав Волков пояснив «Кременчуцькому Телеграфу», хто з військовозобов’язаних зможе повністю оновити свої облікові дані лише особисто відвідавши ТЦК, а кому достатньо їх оновити у додатку «Резерв+» чи ЦНАПі.