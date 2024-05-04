Сьогодні набув чинності закон, що скасовує статус «‎обмежено придатний» — до якого часу треба повторно пройти ВЛК

Сьогодні, 10:47 Переглядів: 458

Закон України № 3621-IX, який передбачає скасування статусу «‎обмежено придатний» набуває чинності сьогодні, 4 травня. Він передбачає низку змін для військових та військовозобовʼязаних, які мають цей статус.

Громадяни, які наразі мають статут «обмежено придатний», повинні повторно пройти ВЛК протягом 9 місяців, тобто до 4 лютого 2025 року.

Після повторного медичного огляду військові, які визнані непридатними, — будуть звільнені з військової служби, а визнані придатними — продовжать службу.

Визнані непридатними військовозобов’язані виключатимуться з військового обліку, а визнані придатними — можуть бути призвані для проходження військової служби.

За новими правилами, після медогляду військовозобов’язані отримають один зі статусів:

придатний;

придатний до служби у військових частинах забезпечення, ТЦП та СП, вищих військових навчальних закладах та установах;

тимчасово непридатний, який потребує лікування, відпустки чи звільнення;

непридатний з переоглядом через 6-12 місяців;

непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку.

Наразі вже внесено зміни до наказу №402 Міністерства оборони, який містить оновлений список хвороб, з якими визнають придатним чи непридатним до військової служби.

У наказі прописали, що медогляди мають тривати не більше 14 днів (у разі додаткових медичних обстежень), а рішення ВЛК мають видавати людині під підпис на руки. Раніше це було можливо, але не обов’язково.

Терміни дії рішень ВЛК встановили наступні:

1 рік у воєнний час;

5 років у мирний час.

Повністю оновлений список хвороб, які визначають непридатність до військової служби, визначений у наказі Міноборони №262 від 27.04.2024 року, можна переглянути на порталі Верховної Ради України.

Законопроєкт про мобілізацію: без обмежено придатних, але з повторним обстеженням осіб з інвалідністю

Нагадаємо, 11 квітня Верховна Рада ухвалила закон про вдосконалення мобілізації, який набирає чинності 18 травня. Згідно його норм, в Україні замість статусу «обмежено придатний» до військової служби запровадять інші позначення. Чоловіки, які мали такий статус, мають повторно пройти військово-лікарську комісію протягом 9 місяців.

У законі також передбачено проходження повторного медичного обстеження чоловіками віком від 25 до 55 років, яким після 24 лютого 2022 року було встановлено інвалідність 2-ї та 3-ї груп. Виняток зроблений лише для тих, хто має очевидну інвалідність — якщо відсутня кінцівка внаслідок її ампутації, а також для тих, кому встановили інвалідність внаслідок захворювань, поранень, травм та контузій, отриманих під час захисту Вітчизни.