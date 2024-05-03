Як у Кременчуці курсуватиме комунальний транспорт на Великодні вихідні

Сьогодні, 12:32 Переглядів: 386

На Великодні вихідні у Кременчуці комунальний транспорт курсуватиме за графіками буденних робочих днів. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

На 4 та 5 травня міська влада оголосила посилений режим роботи комунального транспорту.

Автобуси та тролейбуси їздитимуть повний робочий день задля забезпечення комфортного пересування містян до храмів на Великодні богослужіння та освячення пасок.

Настоятель Свято-Миколаївського собору Православної церкви України, протоієрей Володимир Макогон розповів «Кременчуцькому Телеграфу», як проходитимуть богослужіння протягом 4 днів.

Субота (4 травня)

8.00 Божественна літургія

11.00 Освячення Великодніх кошиків

23.00 Полуношиця

Неділя (5 травня) Великдень

00.00 (з опівночі) Великодня утріння божественна літургія

з 4.00 Освячення Великодніх кошиків

16.00 Велика вечірня

Понеділок (6 травня)

9.00 Божественна літургія

16.00 Вечірня, ранішня

Вівторок (7 травня)

9.00 Божественна літургія

У Кременчуцькій райвійськадміністрації раніше повідомляли, що на Великдень час комендантської години не зміниться. Вона буде з 0.00 до 4.00.

Також раніше ми писали, як працюватимуть Укрпошта і Нова пошта на Великодні свята.

Окрім цього, журналісти «Кременчуцького Телеграфа» проаналізували, чи змінилася вартість великоднього кошика у Кременчуці та в Україні у порівнянні з минулим роком.