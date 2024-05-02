Як проходитимуть великодні богослужіння у кременчуцькому соборі ПЦУ: розклад

Урочисті великодні богослужіння цьогоріч для православних християн розпочнуться у суботу, 4 травня. Настоятель Свято-Миколаївського собору Православної церкви України, протоієрей Володимир Макогон розповів «Кременчуцькому Телеграфу», як проходитимуть богослужіння протягом 4 днів.
Субота (4 травня)
Неділя (5 травня) Великдень
Понеділок (6 травня)
Вівторок (7 травня)
Нагадаємо, раніше ми писали, чи скасують комендантську годину в Кременчуці на Великдень.
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