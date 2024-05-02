Як проходитимуть великодні богослужіння у кременчуцькому соборі ПЦУ: розклад

Сьогодні, 12:37 Переглядів: 122

Освячення великодніх кошиків розпочнеться у суботу з 11 ранку

Урочисті великодні богослужіння цьогоріч для православних християн розпочнуться у суботу, 4 травня. Настоятель Свято-Миколаївського собору Православної церкви України, протоієрей Володимир Макогон розповів «Кременчуцькому Телеграфу», як проходитимуть богослужіння протягом 4 днів.

Субота (4 травня)

8.00 Божественна літургія

11.00 Освячення Великодніх кошиків

23.00 Полуношиця

Неділя (5 травня) Великдень

00.00 (з опівночі) Великодня утріння божественна літургія

з 4.00 Освячення Великодніх кошиків

16.00 Велика вечірня

Понеділок (6 травня)

9.00 Божественна літургія

16.00 Вечірня, ранішня

Вівторок (7 травня)

9.00 Божественна літургія

Нагадаємо, раніше ми писали, чи скасують комендантську годину в Кременчуці на Великдень.