Незвичайні яйця на Великдень: традиційні та оригінальні ідеї фарбування

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 107

Фарбування яєць є однією з головних традицій світлого свята Великодня. Курячі яйця фарбують хімічними та натуральними барвниками, розписують або обклеюють плівкою з візерунками. Проте, якщо любите експериментувати, вам допоможе наша добірка незвичайних ідей створення крашанок

Екописанки

Пасхальний декор із натуральних барвників буде не лише безпечним, а й прикрасить великодній кошик.

У червоний і коричневий відтінки яйця фарбують за допомогою лушпиння цибулі.

Потрібно зняти лушпиння, промити і скласти у каструльку. Яйця та лушпиння залити водою і додати трохи солі, щоб яйця не потріскалися. Варити протягом 10-15 хвилин. Потім вийняти яйця шумівкою і перекласти на серветку. Дати охолонути. Готові крашанки можна натерти рослинною олією для блиску.

Пофарбовані в чаї каркаде яйця мають гарний синій колір з переливами. На десяток яєць знадобиться 70 г чаю каркаде й 1 л води. Каркаде залийте водою, доведіть до кипіння, викладіть яйця в воду і варіть 10 хвилин на маленькому вогні під кришкою. Щойно дістанете яйця, вони будуть червоними, але після охолодження шкаралупа посиніє.

Куркума надає яйцям світло-жовтого кольору. Щоб пофарбувати яйця куркумою, необхідно до літру води додати 5 столових ложок куркуми, після чого покласти туди яйця. Варити приблизно 30 хвилин, а потім залишити на ніч, або на 8—10 годин настоюватися.

Червонокачанна капуста надає яйцям синього кольору. Щоб пофарбувати яйця червонокачанною капустою, необхідно її нарізати та зварити до м’якості. Капусти має бути багато, щоб колір вийшов насиченим. У готову капусту треба покласти яйця і варити 30 хвилин, а потім залишити на ніч настоюватися. Чим довше пролежать яйця в капусті, тим насиченішим буде колір.

Використайте моркву, а точніше її сік, щоб отримати світло-помаранчеві крашанки. Для цього приготуйте свіжовичавлений сік і за бажанням додайте 2 ложки куркуми для більш насиченого відтінку. Опустіть попередньо зварені яйця в сік на 5-6 годин. Щоб колір взявся краще, легенько потріть яйце старою щіткою перед процедурою.

Бачили, як за допомогою соку шпинату роблять млинці зеленого кольору? Такий фокус можна зробити і з крашанками. Залийте жмут шпинату літром води, доведіть до кипіння і варіть ще 4-5 хвилин. Зніміть з вогню, дайте рідині трохи охолонути, покладіть до неї свіжозварені круто яйця і залиште на 6 годин. Крашанки виходять ніжно-зеленого, трохи м'ятного відтінку і дуже незвично виглядають у великодньому кошику.

«Краплені» яйця

Нам знадобиться: рис, харчовий барвник, поліетиленові пакети, варені білі яйця.

Насипте рис до пакету, капніть кілька крапель барвника, покладіть в рис варене яйце та добре перемішайте його в пакеті. Це дуже простий спосіб, який не потребує багато часу і клопоту.

З візерунками

Для візерунків на яйцях підійдуть листя коріандру, барвінку, кропу та інших. Листочки потрібно як слід прикріпити до яєць за допомогою марлі або капронових панчіх чи шкарпеток. Після цього яйця необхідно опустити у вибраний барвник. Аби надати блиску яйцям, потрібно змастити їх рослинною олією.

У стилі декупаж

Нам знадобиться: серветка з малюнком на білому тлі, білі відварені курячі яйця, один білок курячого яйця.

Потрібно відокремити шари на серветках і залишити тільки той, який з малюнком. Виберіть частину серветки з малюнком, прикладіть до чистого і сухого вареного яйця. Пензликом акуратно змастіть серветку, приклеюючи її таким чином до яйця. Дайте йому висохнути.

Яйця з «космосу»

Нам знадобиться: варені яйця; кольорова акрилова фарба (беремо блакитну, чорну, білу); спонж для зняття макіяжу; жорсткий пензлик; місткість для фарби.

Жорстким пензлем робимо блакитні мазки на яйці. Поки вони ще вологі, малюємо чорні вихори навколо. Не треба наносити багато фарби, інакше кольори перемішуються. Обсушуємо яйце, а потім наносимо спонжем чорні та червоні відбитки. Даємо яйцю висохнути. Потім білою фарбою за допомогою пензля створюємо бризки, обсушуємо — все, космічні великодні яйця готові.

Як зварити яйця на Великдень, щоб вони не тріснули

На святковий стіл слід відібрати яйця, вік яких не менше п’яти днів. Занадто свіжі яйця дуже погано чистяться.

Щоб яйця не тріснули при варінні, дістаньте їх із холодильника заздалегідь і залиште при кімнатній температурі. Якщо варити холодні яйця — шкаралупа може тріснути через перепад температур.

Добре промийте яйця з губкою перед варінням. При варінні додайте у воду багато солі — 1 столову ложку на 1 л води. Варити яйця треба 7-9 хвилин, залежно від розміру.