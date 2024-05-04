У Кременчуцький ліцей № 10 «Лінгвіст» завітав воїн-випускник Андрій Олійник

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Він зустрівся з класним керівником, вчителькою фізики, педагогічним колективом та учнями

Третього травня у Кременчуцький ліцей № 10 «Лінгвіст» завітав воїн-випускник Андрій Олійник. Про це повідомляють на сторінці ліцею у Фейсбуці.