У Кременчуцький ліцей № 10 «Лінгвіст» завітав воїн-випускник Андрій Олійник
Сьогодні, 11:27
Переглядів: 112
Він зустрівся з класним керівником, вчителькою фізики, педагогічним колективом та учнями
Третього травня у Кременчуцький ліцей № 10 «Лінгвіст» завітав воїн-випускник Андрій Олійник. Про це повідомляють на сторінці ліцею у Фейсбуці.
— Дякуємо Андрію Олійнику за те, що ціною власного здоров’я віддано захищав нас та рідну країну! — йдеться у повідомленні.
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.