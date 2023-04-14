Як зварити яйця на Великдень, щоб вони не тріснули

Сьогодні, 19:02 Переглядів: 149

У цьому матеріалі ви також дізнаєтеся, як пофарбувати яйця чаєм каркаде

На святковий стіл слід відібрати яйця, вік яких не менше 5 днів. Занадто свіжі яйця дуже погано чистяться. Це той випадок, коли продукт краще купити в магазині, а не брати у фермерів.

Щоб яйця не тріснули при варінні, дістаньте їх із холодильника заздалегідь і залиште при кімнатній температурі. Якщо варити холодні яйця - шкаралупа може тріснути через перепади температур.

Добре промийте яйця з губкою перед варінням. При варінні додайте у воду багато солі - 1 столову ложку на 1 л води. Варити яйця треба 7-9 хвилин залежно від розміру. Якщо хочете пофарбувати яйця, то барвник слід покласти у воду, довести до кипіння і потім варити яйця.

До речі, пофарбовані в чаї каркаде яйця мають гарний синій колір із переливами. На десяток яєць знадобиться 70 г чаю каркаде та 1 л води. Каркаде залийте водою, доведіть до кипіння, викладіть яйця у воду і варіть 10 хвилин на маленькому вогні під кришкою. Щойно ви дістанете яйця, вони будуть червоними, але після охолодження шкаралупа посиніє.

Які є інші натуральні барвники для яєць? Варений буряк надасть яйцям рожевого відтінку, шпинат - зеленого, червона капуста з ложкою оцту - фіолетового, куркума (2 ложки на 1 літр) - жовтого. Барвники можна покласти у воду одночасно з яйцями.