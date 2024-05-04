Уряд продовжив на місяць термін дії відстрочки від призову співробітникам Укрзалізниці

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 46 Коментарів: 1

Кабінет міністрів України продовжив на місяць термін дії відстрочок від призову на військову службу для працівників АТ «Укрзалізниця», йдеться в постанові Кабміну № 492 від 3 травня «Деякі питання бронювання військовозобов’язаних працівників залізничного транспорту».

«Встановити, що строки дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації, надані військовозобов’язаним працівникам державних акціонерних товариств, які здійснюють діяльність у сфері залізничного транспорту, відповідними рішеннями Міністерства економіки… які не закінчилися на день прийняття цієї постанови, продовжуються автоматично на один місяць», — ідеться в тексті постанови.

Нагадаємо, що сьогодні, 4 травня, набирає чинності оновлений список захворювань з якими військовозобов'язані визнаються придатними до служби.

Раніше речник Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Роман Істомін в інтерв’ю «Кременчуцькому Телеграфу» розповів, чому не можна забронювати деяких військовозобов’язаних та як на це впливає їхня військово-облікова спеціальність.