Уряд продовжив на місяць термін дії відстрочки від призову співробітникам Укрзалізниці

Кабінет міністрів України продовжив на місяць термін дії відстрочок від призову на військову службу для працівників АТ «Укрзалізниця», йдеться в постанові Кабміну № 492 від 3 травня «Деякі питання бронювання військовозобов’язаних працівників залізничного транспорту».
Нагадаємо, що сьогодні, 4 травня, набирає чинності оновлений список захворювань з якими військовозобов'язані визнаються придатними до служби.
Раніше речник Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Роман Істомін в інтерв’ю «Кременчуцькому Телеграфу» розповів, чому не можна забронювати деяких військовозобов’язаних та як на це впливає їхня військово-облікова спеціальність.
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