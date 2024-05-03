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У Міноборони визначили, з якими хворобами можуть мобілізувати — наказ набуде чинності 4 травня

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 1

 

Категорію «обмежено придатний» до проходження військової служби скасували — таким військовозобов’язаним доведеться пройти ВЛК повторно

Міністерство оборони України оприлюднило список захворювань з якими військовозобов'язані визнаються придатними до служби. Перелік хвороб перелічений у наказі Міноборони №262 «Про затвердження Змін до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України», набирає чинності з 4 травня.

Згідно з ним, відповідно до стану здоров'я, кожного військовозобов'язаного можуть визнати:

  • не придатним до служби;
  • повністю придатним;
  • придатним для служби у військових частинах забезпечення, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), навчальних центрах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку, оперативного забезпечення чи охорони.

Придатні

Серед хвороб, з якими військовозобов'язаних визнають придатними вказані, зокрема, залишкові зміни після вилікуваного туберкульозу різних локалізацій. Також придатними є особи, які мають хронічні вірусні гепатити з незначними порушеннями функцій, хвороби, що зумовленні ВІЛ та безсимптомне носійство ВІЛ, а також новоутворення у фазі тривалої стійкої ремісії після проведеного специфічного лікування.

Окрім цього придатними визнають за наявності:

  • повільно прогресуючі та не прогресуючі хвороби крові;
  • хвороби ендокринної системи, розлади харчування та порушення обміну речовин з незначними порушеннями функцій;
  • невротичні легкі психічні розлади з виходом в одужання;
  • запальні хвороби центральної нервової системи з незначними порушеннями функцій;
  • хвороби зовнішнього вуха, середньо-тяжка двобічна приглухуватість;
  • гіпертонічна хвороба I стадії.

Від мобілізації не звільняють хвороби з незначними порушеннями функції зовнішнього дихання, хвороби печінки з незначними порушеннями функцій, виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки з незначними порушеннями функцій, артрози та інші ураження суглобів з незначними порушеннями функцій та інші.

Визнаватимуться придатними до служби в тилу військові з:

  • клінічно вилікуваним туберкульозом;
  • хронічними вірусними гепатитами з помірними порушеннями функцій;
  • хворобами, що зумовлені ВІЛ, з імунною субкомпенсацією;
  • зі станом після радикального хірургічного лікування первинної пухлини; рак нижньої губи, рак шкіри.
  • доброякісними новоутвореннями з помірними порушеннями функцій;
  • хворобами крові, які повільно прогресують з помірними порушеннями функцій та частими загостреннями та інші.

Непридатні

Згідно з наказом Міноборони №262, непридатними до військової служби визнаються громадяни, які мають інфекційні захворювання, що не піддаються лікуванню, вірусні інфекційні захворювання центральної нервової системи, вірусні інфекційні ураження шкіри, протозойні захворювання, гельмінтози.

Непридатними, зокрема, визнаються хворі на туберкульоз, пацієнти з усіма видами хронічних вірусних гепатитів, пацієнти з низкою онкологічних захворювань із метастазами та неможливістю радикального хірургічного лікування.

Крім того, непридатними визнаються пацієнти зі швидко прогресуючими захворюваннями крові та кровотворних органів, захворюваннями щитоподібної залози, всіма видами цукрового діабету зі значними порушеннями функцій, низкою захворювань центральної нервової системи, зокрема церебральним паралічем і паралітичними синдромами, хворобою Паркінсона, розсіяним склерозом, низкою прогресуючих очних захворювань, захворювань серцево-судинної системи, дихальної системи та низкою судинних захворювань.

Непридатними також визнаються пацієнти з тяжкими та стійкими розладами психіки та поведінки, низкою захворювань сечостатевої системи тощо.

Крім того, згідно з цим наказом, під час дії режиму воєнного стану кожен військовозобов'язаний прибуває на медичний огляд із результатами рентгенологічного обстеження органів грудної клітки.

Законопроєкт про мобілізацію: без обмежено придатних, але з повторним обстеженням осіб з інвалідністю

Нагадаємо, 11 квітня Верховна Рада ухвалила закон про вдосконалення мобілізації, який набирає чинності 18 травня. Згідно його норм, в Україні замість статусу «обмежено придатний» до військової служби запровадять інші позначення. Чоловіки, які мали такий статус, мають повторно пройти військово-лікарську комісію протягом 9 місяців.

У законі також передбачено проходження повторного медичного обстеження чоловіками віком від 25 до 55 років, яким після 24 лютого 2022 року було встановлено інвалідність 2-ї та 3-ї груп. Виняток зроблений лише для тих, хто має очевидну інвалідність — якщо відсутня кінцівка внаслідок її ампутації, а також для тих, кому встановили інвалідність внаслідок захворювань, поранень, травм та контузій, отриманих під час захисту Вітчизни.

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Автор: Віктор Крук
Теги: ВЛК Міноборони військова служба мобілізація обмежено придатні
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