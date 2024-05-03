Кременчуцька спортсменка виборола ІІІ місце на Кубку України з дзюдо

Сьогодні, 16:28 Переглядів: 172

Кременчуцька спортсменка Віра Боздуган виборола бронзову нагороду та посіла ІІІ місце на Кубку України із дзюдо. Про це повідомляють у Кременчуцькому спортивному ліцеї імені І.М. Піддубного.

Віра — учениця 9-А класу закладу освіти.

Тепер чекаємо перемог на Чемпіонаті з боксу у Горішніх Плавнях та Чемпіонаті з легкої атлетики у Лубнах, — прокоментував директор спортивного ліцею Олександр Кириченко.

Кубок України з дзюдо відбувався 1 та 2 травня у Києві. Участь у ньому брали спортсмени від 2009 року народження і старші.

Підготував спортсменку до змагань тренер Василь Новік.