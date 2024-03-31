Кременчужани вибороли призові місця у змаганнях з дзюдо

Сьогодні, 13:04 Переглядів: 144

Які місця посіли наші дорослі та юні спортсмени, читайте далі

Кременчужани вибороли призові місця у змаганнях з дзюдо. Про це повідомила пресслужба мерії.

30 березня у Полтаві пройшов відкритий кубок Полтавської області з дзюдо серед чоловіків та жінок, чемпіонат Полтавської області серед дітей до 11 років та відкритий чемпіонат Донецької області серед юнаків та дівчат до 13 років.

Кременчуцькі спортсмени показали гарні результати та вибороли призові місця.

На кубку області:

2 місце — Максим Васецький, Кирил Осиченко;

5 місце — Іван Задніпрянець, Максим Ярмонік.

На чемпіонаті Донецької області:

1 місце — Богдан Заболотний, Гліб Барахтій, Іван Альошкін, Єва Волошина, Анастасія Нікіша;

2 місце — Данил Гусак, Віталій Поздняков.

На чемпіонаті Полтавської області до 11 років: