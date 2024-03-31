Кременчужани вибороли призові місця у змаганнях з дзюдо. Про це повідомила пресслужба мерії.
30 березня у Полтаві пройшов відкритий кубок Полтавської області з дзюдо серед чоловіків та жінок, чемпіонат Полтавської області серед дітей до 11 років та відкритий чемпіонат Донецької області серед юнаків та дівчат до 13 років.
Кременчуцькі спортсмени показали гарні результати та вибороли призові місця.
На кубку області:
На чемпіонаті Донецької області:
На чемпіонаті Полтавської області до 11 років:
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