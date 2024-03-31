У Кременчуці відкрилася виставка, присвячена космосу

29 березня у Кременчуцькій міській художній галереї відкрилася філателістична виставка «Україна — космічна держава». В експозиції представлені 15 малих листів марок і близько 40 конвертів із приватної колекції члена Спілки філателістів Кременчука Валерія Тімохова.
Виставка присвячена Всесвітньому дню авіації і космонавтики та Дню працівників ракетно-космічної галузі.
Валерій Тімохов каже, що почав збирати свою колекцію у 13 років, тож загалом захоплюється філателією 50 років. У нього є марки та конверти на різноманітні тематики.
Нагадаємо, у Кременчуцькій міській художній галереї відкрилися ще дві персональні виставки – «Без меж» Світлани Галки та «За покликом душі» Валентини Линник. Галерея на вулиці Коцюбинського, 4 працює з 10.00 до 18.00 (крім понеділка і вівторка).
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