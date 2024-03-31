У Кременчуці відкрилася виставка, присвячена космосу

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Експозиція розповідає про те, що Україна — це космічна держава

29 березня у Кременчуцькій міській художній галереї відкрилася філателістична виставка «Україна — космічна держава». В експозиції представлені 15 малих листів марок і близько 40 конвертів із приватної колекції члена Спілки філателістів Кременчука Валерія Тімохова.

Виставка присвячена Всесвітньому дню авіації і космонавтики та Дню працівників ракетно-космічної галузі.

Валерій Тімохов каже, що почав збирати свою колекцію у 13 років, тож загалом захоплюється філателією 50 років. У нього є марки та конверти на різноманітні тематики.

— Щодо космосу, я особливо ганявся за штемпелями. Буває, Київ «гасить» (конверти — ред.), а буває, місцеві — наприклад, Полтава, — розповідає філателіст і додає, що люди спеціально привозили йому екземпляри у колекцію.

Нагадаємо, у Кременчуцькій міській художній галереї відкрилися ще дві персональні виставки – «Без меж» Світлани Галки та «За покликом душі» Валентини Линник. Галерея на вулиці Коцюбинського, 4 працює з 10.00 до 18.00 (крім понеділка і вівторка).