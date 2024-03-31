У Кременчуці відкрили спортзал греко-римської боротьби, де діти займатимуться на безоплатній основі

Сьогодні, 15:07 Переглядів: 84

Особливу увагу приділятимуть переселенцям та дітям, які втратили батьків-військових

Вчора, 30 березня, у Кременчуці відкрили спортивну залу греко-римської боротьби та спортивного клубу «Wаrriors». Про це повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

Як написав на своїй фейсбук-сторінці Олег Лєднік, це перше відкриття в Кременчуці оновленої, гарно оснащеної, спеціалізованої зали греко-римської боротьби.

Цей спортивний зал створений для занять спортом дітей на безоплатній основі. Особлива увага буде приділятися переселенцям та дітям, які втратили батьків-військових, що мужньо віддали своє життя, захищаючи нашу країну.