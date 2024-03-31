У Кременчуці відкрили спортзал греко-римської боротьби, де діти займатимуться на безоплатній основі

Вчора, 30 березня, у Кременчуці відкрили спортивну залу греко-римської боротьби та спортивного клубу «Wаrriors». Про це повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.
Як написав на своїй фейсбук-сторінці Олег Лєднік, це перше відкриття в Кременчуці оновленої, гарно оснащеної, спеціалізованої зали греко-римської боротьби.
Цей спортивний зал створений для занять спортом дітей на безоплатній основі. Особлива увага буде приділятися переселенцям та дітям, які втратили батьків-військових, що мужньо віддали своє життя, захищаючи нашу країну.
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