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Кременчук, Освіта

У Кременчуці з 1 квітня відкривається ще один дитсадок, який прийматиме дітей з 2 років

Сьогодні, 16:08 Переглядів: 213

 

У закладі діятимуть 2 групи для вихованців с особливими освітніми потребами

З понеділка, 1 квітня, у власному приміщенні у змішаній формі запрацює Кременчуцький заклад дошкільної освіти №70, що на вул. Миру 9А. Як поінформувала пресслужба мерії, до садочка прийматимуть дітей з 2-х років.

Всього заклад, який працюватиме в режимі цілого дня з 7.30 до 18.00 та триразовим харчуванням, готовий прийняти 100 дітей. У садочку працюватимуть 8 груп, з них: 2 – ясельні, 2 – для дітей с особливими освітніми потребами та 4 – садові.

Під час повітряних тривог вихованці разом з працівниками перебуватимуть у власному укритті, яке знаходиться в приміщені закладу.

Більш детальну інформацію та наявність вільних місць можна дізнатись у керівника садочка, Надії Геннадіївни Сороколат за тел. 067-338-18-63.

Нагадаємо, у Кременчуцькому дитсадку №70 укриття оснастили підйомником для маломобільних людей і зробили там хороший ремонт.

Раніше ми писали, що у Кременчуці відкрився дитячий садок №82, куди приймають дітей з 2 років.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: dity.in.ua
Теги: дитячий садок укриття
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