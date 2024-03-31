З 1 квітня зросте мінімальна зарплата в Україні: на що це вплине

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Відзавтра, 1 квітня, підвищується мінімальна зарплата в Україні. Як повідомив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму телеграм-каналі, мінімалка зросте з 7100 грн (такою вона була з 1 січня 2024 року) до 8000 грн; у погодинному розмірі – з 42,6 гривні до 48 гривень.

З 1 квітня роботодавець зобов'язаний встановити розмір заробітної плати, яку нараховує найманим працівникам, не нижче 8000 грн та сплатити до бюджету податок на доходи фізичних осіб у сумі не менше 1440 грн (8000 х 18%) і військовий збір – не нижче 120 грн (8000 х 1,5%).

Підвищення розміру мінімальної заробітної плати впливає на сплату єдиного соціального внеску із зарплат працівників та доходів фізичних осіб-підприємців (за себе), самозайнятих осіб та членів фермерського господарства. Мінімальна сума єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування з 1 квітня складатиме 1760 грн (8000 х 22%), до цього – 1562 грн.

Крім того, Денис Шмигаль написав, що із квітня у країні збільшать виплати для працюючих пенсіонерів.

Мінімальна та максимальна пенсії в нашій державі мають прив'язку до прожиткового мінімуму. З 1 січня на 2024 рік він встановлений і досі залишався незмінний – це 2920 гривня, а для тих, хто втратив працездатність, – 2361 гривня.

Тому розмір мінімальної пенсії становив 2361 гривню. Але весняна індексація дозволила підвищити виплати до 2725 гривень. З 1 квітня вони перебуватимуть на тому ж рівні. На відповідну соціальну пенсію можуть розраховувати ті, у кого відсутній страховий стаж. Призначають її після досягнення 65 років. Натомість розмір максимальної пенсії нині становить 23 610 гривень.

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