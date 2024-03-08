В Україні наймолодші пенсіонери у світі та низькі виплати: в країні готують пенсійну реформу

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 660

Середній пенсійний вік в Україні, якщо брати усі категорії пенсіонерів без урахування їх кількості, становить приблизно 54 роки. При цьому в середньому один працюючий, який платить єдиний соцвнесок (ЄСВ), у нас утримує одного пенсіонера, що є аномальним.

Про це заступник міністра соцполітики Дарина Марчак розповіла в інтерв’ю OBOZ.UA.

— Я не можу назвати середньозважений вік — поки що такої цифри ми не маємо. Але можу назвати середній пенсійний вік, тобто якщо взяти всі категорії без урахування їхньої кількості, то він складає приблизно 54 роки, — зазначила вона.

Велика кількість громадян в Україні виходять на пенсію до 60 років, оскільки таке право їм дають чисельні профільні закони. Це пенсія за вислугу років (силовики, вчителі тощо), достроковий вихід на пенсію за працю у важких умовах та інші причини. Загалом близько 2,3 млн пенсіонерів в Україні із 10,5 млн, тобто понад 21%, вийшли на пенсію до досягнення 60 років.

Дарина Марчак зауважила, що проблему низької пенсії прости підвищенням пенсійного віку вирішити неможливо.

— Значна кількість людей, виходячи на пенсію, мають низький страховий стаж. Якщо ти вийшов на пенсію в 50-55 років, з маленьким страховим стажем, то звідки в тебе візьметься висока пенсія? По-друге, у нас мало платників податків. А близько двох мільйонів працюючих платять ЄСВ з мінімальної зарплати, — пояснила вона.

В уряді готують пенсійну реформу

Ця ситуація стала однією з причин, яка змушує уряд готувати пенсійну реформу. Вона передбачає не тільки нові правила щорічної індексації пенсій, але й зміну загальних правил розрахунку майбутніх виплат.

До речі, змінити порядок індексації пенсій з урахуванням балів планували з 1-го березня 2024 року. Про це восени минулого року говорили в уряді. Вочевидь опрацювати ці правила не встигли, але ідея змінити не тільки порядок індексації, а провести більш повномасштабну пенсійну реформу в уряді залишилася.

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За словами Дарина Марчак, пенсію планують розділити на дві складові: базову та індивідуальну. Остання рахуватиметься у балах, залежно від стажу та розміру зарплати.

Таким чином планують прибрати залежність пенсії від середньої зарплати по країні, через що пенсії постійно застарівають і їхній розмір у тих, хто вийшов на пенсію раніше, завжди менший, ніж у «молодих» пенсіонерів при однакових умовах праці та стажу.

Реформу розробляють з минулого року, проте остаточного варіанту поки немає. Проте заступниця міністра соцполітики Дарини Марчак у своєму інтерв’ю розповіла про деякі принципи майбутньої реформи.

Вона має змінити формулу розрахунку пенсії, а також правила індексації для розв’язання головних проблем. Сьогодні формула розрахунку пенсій прописана так, що навіть за 5 років виплати застарівають. Зауважимо, що в результаті щорічної індексації базова розрахункова пенсія не підвищується.

Для розуміння виниклої ситуації у виданні наводять розрахунок пенсії двом пенсіонерам з однаковим стажем — 35 років та середньою зарплатою. Перший вийшов на пенсію у 2020-му році. Його пенсія за формулою склала 2683 грн, а другий — у 2024-го. Його пенсія за тою ж формулою складає вже 4741 грн.

Тобто у двох пенсіонерів, які мають однакові дані для розрахунку пенсії вона різниться настільки лише через те, що другий вийшов на пенсію на 4 роки пізніше, що не є справедливим. Причина цього криється у формулі розрахунку: середню зарплату за три роки множать на 1%, на стаж у роках і на співвідношення власної зарплати до середньої.

Якщо у 2020 році середня зарплата за три попередні роки становила 7668 грн, то у 2024 році (за останні три роки) — 13 547 грн. Це і призводить до значної різниці у нарахуванні пенсії між тими, хто вийшов на заслужений відпочинок давно, та більш молодими пенсіонерами.

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Враховуватимуть досвід Європи

Дарина Марчак у своєму інтерв’ю розповіла, що при розробці нововведень міністерство вивчало досвід європейських країн, зокрема Литви. Проте, як саме буде змінена пенсійна система в Мінсоці не повідомляють.

Проте, джерела OBOZ.UA в уряді анонімно розкрили деякі деталі щодо того, якою буде модель майбутньої пенсійної системи в Україні.

Пенсії за новою системою будуть складатися з двох частин: соціальної (базової) частини + індивідуальної (персональної) частини.

Перша частина для всіх буде однаковою, друга ж залежатиме від стажу та розміру зарплати. Якщо людина пропрацювала 1 рік із середньою зарплатою, то заробила 1 бал. Якщо ж зарплата була удвічі більша за середню — один рік дає 2 бали. Бал буде зменшуватися, якщо розмір заробітної плати менший за середню.

У чинному порядку розрахунку пенсій є схожий показник — коефіцієнт оцінки заробітку. Проте в моделі, яку опрацьовують, бал буде використовуватися не тільки для того, аби залежно від його розміру зменшити чи збільшити пенсію. Кожному балу хочуть надати грошову оцінку.

Наприклад, у Литві минулого року кожен пенсійний бал коштував 5,7 євро. Тобто за 35 років стажу із середньою зарплатою розмір «індивідуальної» пенсії складав 199,5 євро. Разом із тим базовий розмір пенсії становив 246,21 євро. Тобто минулого року громадянин Литви, який вийшов на пенсію із середньою зарплатою та 35 роками стажу, заробив на пенсію в розмірі 445,7 євро. Зауважимо, що середня пенсія у цій країні становить 575 євро.

Проблема не тільки у пенсійній реформі

Низький рівень середньої пенсії в Україні пояснюється трьома причинами. По-перше, це низький рівень «білих зарплат», а відповідно і сплати ЄСВ з них, який складає 22%. Такий рівень обумовлений станом економіки та, частково, тіньовою зайнятістю та доплатам у «конверті». По-друге, це демографічна криза, через яку співвідношення пенсіонерів до працівників в Україні зараз один до одного, а мало б бути один до двох. І третя причина — це недосконале законодавство. Пенсійна реформа може вирішити лише останню причину.

Зазначимо, що за даними ПФУ, середня пенсія в Україні на початок 2024 року становила 5385 грн. І лише третина пенсіонерів отримують виплати більші середньої пенсії.

До речі, майже в усіх європейських країнах пенсійний вік суттєво вищий, ніж в Україні. Остання пенсійна реформа, проведена у 2011 році, збільшила пенсійний вік для жінок з 55 до 60 років, та поставила умови для виходу на пенсію залежно від стажу роботи. Тож і зараз значна кількість українців виходить на пенсію не у 60, а у 63 чи 65 років. Уряд не хоче підвищувати загальний пенсійний вік, бо таке рішення буде дуже непопулярним у суспільстві. До речі, такі рішення непопулярні в усіх країнах.

Проте, це, можливо, доведеться зробити. У Євросоюзі, до якого ми намагаємося вступити, оптимальним віком для виходу на пенсію вважають 67 років, а мінімальним — 65 років.

У результаті майбутньої реформи у Кабміні сподіваються прибрати близько 160 різних надбавок та доплат до пенсій та збільшити її розрахунковий розмір. Втім, до суттєвого підвищення пенсійних виплат це не призведе, адже для цього у Пенсійному фонді не вистачає коштів. Майбутня реформа — це скоріше питання більш справедливого та зрозумілого механізму призначення пенсій.

Нагадаємо, «Кременчуцький ТелеграфЪ» повідомляв, що в Україні з 1-го березня проіндексують пенсії на 8%, що значно менше, ніж обіцяли урядовці. Проте, є законні способи збільшити пенсійні виплати іншим шляхом.