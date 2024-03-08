«Матч усіх зірок»: завершилась першість Ferrexpo з баскетболу

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 101 Новини компаній

У Горішніх Плавнях першість Ferrexpo з баскетболу завершив виставковий матч усіх «зірок» цього турніру. Гра завершилася перемогою збірної Ferrexpo над баскетболістами команди Горішніх Плавнів із рахунком — 57:45.

Товариська зустріч поставила остаточну крапку у першості Ferrexpo. Цей турнір завершився поєдинком у стилі провідних баскетбольних чемпіонатів, коли на майданчик виходять провідні гравці усіх клубів, які брали участь у турнірі. Подібні виставкові матчі практикуються в усіх провідних баскетбольних чемпіонатах, і перш за все — у Північній Америці — у найкращій лізі світу — Національній баскетбольній асоціації — NBA.

Минула першість Ferrexpo з баскетболу виявила своїх «зірок», які зібралися на майданчику зали спорткомплексу «Динамо». Цей поєдинок зібрав збірну із гравців, які виступали за команди, що представляли Ferrexpo — вони грали у білій формі чемпіона турніру — команди Залізничний цех. До іншої збірної увійшли гравці із Горішніх Плавнів, які не працюють на підприємствах Ferrexpo, але були запрошені до участі у складах усіх чотирьох команд. Збірна Горішніх Плавнів діяла у яскравій формі — помаранчево-червоних кольорів з емблемою баскетбольного клубу «РІКО». Його очолює гравець команди «Залізничний цех» та збірної Ferrexpo Роман Мелетич.

У цій «зірковій» грі одним з арбітрів зустрічі був Едуард Олексенко, який дебютував у цій якості і працював з іншим арбітром Андрієм Мормуляком. У складі команди «Залізничний цех» Едуард став чемпіоном першості Ferrexpo.

Один із гравців збірної Ferrexpo та команди «IT-Дирекція — Управління» Володимир Колода від імені обох команд подякував організаторам цього матчу.

Ініціатори цього поєдинку вгадали на всі сто відсотків, адже гравці та вболівальники отримали справжнє задоволення та позитивні емоції від такого оригінального завершення баскетбольного турніру.