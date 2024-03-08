За січень підприємці Полтавщини сплати податків на майже 18 млн грн — ДПС

За січень підприємці Полтавської області внесли 17,9 мільйона гривень податку на нерухомість, землю та авто, показавши зростання на 58% порівняно з минулим роком — це на 6,6 мільйона більше. Про це повідомила Алла Рябкова, тимчасово виконуюча обов'язки начальника місцевого податкового управління.
Наразі в області зареєстровано 361 238 платників податків на майно, зокрема 319 278 осіб платять за землю, а 41 960 — податок на нерухомість, не включаючи земельні ділянки.
Податок сплачується на основі повідомлення від податкової, і у людей є 60 днів на його оплату після отримання повідомлення.
Нагадаємо, що з 1 січня в Україні підвищилися податки для ФОПів.
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