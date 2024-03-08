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Кременчук, Війна

У Збройних силах України служать понад 45 тисяч жінок, з них чотири тисячі зараз на передовій

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 186

 

Понад 13 тисяч військовослужбовиць мають статус учасника бойових дій

Чисельність жінок в Збройних Силах України продовжує збільшуватися. Про це сьогодні, 8 березня, повідомив Military Media Center у Telegram.

Станом на січень 2024 року в українській армії служить 45 587 військовослужбовиць. Це на 2108 осіб більше ніж у жовтні 2023 року.

За даними Міноборони, 13 487 військовослужбовиць мають статус учасника бойових дій. Понад 4 000 військовослужбовиць наразі перебувають у районах ведення бойових дій.

Зазначимо, що після повномасштабного вторгнення кількість жінок, які стали на захист України, долучившись до лав ЗСУ та інших військових формувань, значно зросла. Якщо у 2014 році загальна чисельність жінок у ЗСУ становила 49 926 осіб, із них військовослужбовиць лише 16 557, то за даними Кадрового центру ЗСУ станом на жовтень 2023 року кількість жінок у ЗСУ зросла до 62 062 осіб, із них військовослужбовиць — 43 479 осіб, а станом на березень 2024 року їх кількість зросла вже до 45 587.

 

Нагадаємо, станом на вересень 2023 року Кременчуцький районний Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки призвав на військову службу понад 60 жінок. Про це тоді повідомив колишній начальник РТЦК Роман Сушко. Скільки жінок з Кременчуцького району добровільно пішли захищати Україну станом на березень 2024 року невідомо — у Кременчуцькому РТЦК заявили, що до кінця воєнного стану не називатимуть жодних цифр.

«Кременчуцький ТелеграфЪ» запитав у містян, що думають про рівноправ’я, чи мають гендерні стереотипи у побутових питаннях:



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Автор: Віктор Крук Джерело фото: АрміяInform
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