Сьогодні у Кременчуці та районі очікується паводок — КРВА

Наразі станція працює в штатному режимі
На сьогодні, 8 березня, у Кременчуці та Кременчуцькому районі очікується приток паводка. Про це повідомили у Кременчуцькій районній військовій адміністрації.
Показники залишаються нижче критичних:
Наразі станція працює в штатному режимі.
Нагадаємо, що торік у Кременчуці стався найбільший паводок за останні 7 років — на Кременчуцькій ГЕС вперше з 1974 року відкрили третю створку.
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