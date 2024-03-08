Сьогодні у Кременчуці та районі очікується паводок — КРВА

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 151

На сьогодні, 8 березня, у Кременчуці та Кременчуцькому районі очікується приток паводка. Про це повідомили у Кременчуцькій районній військовій адміністрації.

Показники залишаються нижче критичних:

верхній бʼєф — 78,97 (критична точка 83);

нижній бʼєф — 65,87 (критична точка 71.10).

Наразі станція працює в штатному режимі.

Нагадаємо, що торік у Кременчуці стався найбільший паводок за останні 7 років — на Кременчуцькій ГЕС вперше з 1974 року відкрили третю створку.