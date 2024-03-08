У Кременчуці чоловік прізав знайомого під час сварки

Сьогодні, 15:28 Переглядів: 0

Третього березня, близько 22.00, у Кременчуці 26-річного чоловіка госпіталізували після того, як його поранив 37-річний знайомий. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Про ушпиталення чоловіка з багатоповерхівки на вулиці Княгині Ольги поліціянтів сповістили медики.

Сварка між двома чоловіками виникла під час спільного проведення часу.

Поліція Полтавщини розпочала досудове розслідування. Нападнику вже оголосили підозру, та вирішується питання про взяття його під варту.

За скоєне кременчужанину загрожує до 8 років ув'язнення згідно з ч.1 ст.121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Слідство триває.

Нагадаємо, що 7 березня поліція Полтавщини затримала чоловіка, підозрюваного у спричиненні ножового поранення 49-річному кременчужанину.



















































































































































































