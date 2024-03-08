Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Поговоримо про Малецького. Частина друга
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини

У Кременчуці чоловік прізав знайомого під час сварки

Сьогодні, 15:28 Переглядів: 0

Потерпілого госпіталізували

Третього березня, близько 22.00, у Кременчуці 26-річного чоловіка госпіталізували після того, як його поранив 37-річний знайомий. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Про ушпиталення чоловіка з багатоповерхівки на вулиці Княгині Ольги поліціянтів сповістили медики.

Сварка між двома чоловіками виникла під час спільного проведення часу.

Поліція Полтавщини розпочала досудове розслідування. Нападнику вже оголосили підозру, та вирішується питання про взяття його під варту.

За скоєне кременчужанину загрожує до 8 років ув'язнення згідно з ч.1 ст.121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Слідство триває.

Нагадаємо, що 7 березня поліція Полтавщини затримала чоловіка, підозрюваного у спричиненні ножового поранення 49-річному кременчужанину














































0
Автор: Дарія Згура
Теги: різанина Кременчук
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 8 лютого 2024)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 1 лютого 2024

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 25 січня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 18 січня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх