Чого хочуть військовослужбовиці та що можна в армії подарувати жінкам на 8 Березня

Вони хочуть перемоги в російсько-українській війні, а для цього їм потрібні техніка, зброя та побратими
8 березня — Міжнародний день боротьби за права жінок та нагода заявити про рівноправ’я. Сьогодні тисячі жінок України ведуть боротьбу з російськими військовими нарівні з чоловіками, займаючи бойові або тилові посади в Збройних силах України та Нацгвардії. Вони хочуть перемоги в російсько-українській війні, а для цього їм потрібні техніка, зброя та чоловіки, які будуть воювати поруч.
Полтавський обласний Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки написав у Фейсбук про те, чого хочуть жінки-військовослужбовиці та опублікував фото захисниць України, які служать у 92 ОШБр імені кошового отамана Івана Сірка
Нагадаємо, у Збройних силах України служать понад 45 тисяч жінок, з них чотири тисячі зараз на передовій. Понад 13 тисяч військовослужбовиць мають статус учасника бойових дій.
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