Чого хочуть військовослужбовиці та що можна в армії подарувати жінкам на 8 Березня

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 159

Вони хочуть перемоги в російсько-українській війні, а для цього їм потрібні техніка, зброя та побратими

8 березня — Міжнародний день боротьби за права жінок та нагода заявити про рівноправ’я. Сьогодні тисячі жінок України ведуть боротьбу з російськими військовими нарівні з чоловіками, займаючи бойові або тилові посади в Збройних силах України та Нацгвардії. Вони хочуть перемоги в російсько-українській війні, а для цього їм потрібні техніка, зброя та чоловіки, які будуть воювати поруч.

Полтавський обласний Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки написав у Фейсбук про те, чого хочуть жінки-військовослужбовиці та опублікував фото захисниць України, які служать у 92 ОШБр імені кошового отамана Івана Сірка

— Долучайтесь до збору на потреби нашої бригади, наближайте перемогу разом з нами! — закликають військовослужбовиці 92 ОШБр.

Нагадаємо, у Збройних силах України служать понад 45 тисяч жінок, з них чотири тисячі зараз на передовій. Понад 13 тисяч військовослужбовиць мають статус учасника бойових дій.