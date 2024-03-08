У Кременчуці один чоловік порізав іншого

Сьогодні, 12:30 Переглядів: 246

7 березня поліція Полтавщини затримала чоловіка, підозрюваного у спричиненні ножового поранення 49-річному кременчужанину. Про це повідомила пресслужба поліції.

Близько 9.50 до місцевої лікарні доставили потерпілого з колото-різаною раною — медики повідомили правоохоронців.

За декілька годин поліціянти затримали підозрюваного — 44-річного місцевого мешканця.

За словами заступника начальника поліції Полтавщини Сергія Рекуна, конфлікт між двома чоловіками виник під час спільного дозвілля. У результаті сварки, один з них вдарив іншого ножем.

Затриманий зараз чекає на офіційне повідомлення про підозру та рішення суду про арешт. Йому може загрожувати від 5 до 8 років ув’язнення за умисне тяжке тілесне ушкодження.

Слідство триває.

Нагадаємо, що в ніч з 12 на 13 лютого на Кременчуччині чоловік напав з ножем на знайому.