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Надзвичайні новини

У мешканця Полтавського району поліціянти знайшли 60 наркозакладок

Сьогодні, 12:53 Переглядів: 195

Слідчі направили вилучені речовини на експертизу

7 березня під час патрулювання села Горбанівка дільничні офіцери Полтавського району побачили 20-річного хлопця, якого запідозрили у розповсюдженні наркотиків. На місце прибула слідчо-оперативна група, яка вилучила у чоловіка понад 60 наркозакладок. Про це повідомила пресслужба поліції.

Віктор Гончарук, керівник відповідного відділу поліції, повідомив, що знайдені наркотики були надіслані на судову експертизу. Зараз вирішують питання про офіційне звинувачення юнаку та його арешт.

Поліція розпочала досудове розслідування згідно з ч.1 ст.307 Кримінального кодексу України (незаконний обіг наркотиків), що загрожує 8 роками ув'язнення. Розслідування продовжується.

Нагадаємо, що 23 лютого у Кременчуці патрульні з нацгвардійцями затримали 25-річного місцевого чоловіка, який мав при собі 89 згортків з марихуаною.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: наркотики закладки Полтавський район
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