Близько 90 закладок виявили правоохоронці у 25-річного кременчужанина

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Затриманому загрожує від чотирьох до восьми років ув'язнення

23 лютого близько 22.00 у Кременчуці представники патрульної поліції разом з нацгвардійцями затримали 25-річного місцевого чоловіка, який мав при собі 89 згортків з марихуаною. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

При собі затриманий мав також кілька мобільних телефонів. Усі пакунки з наркотиками чоловік мав використати як закладки.

Артем Солтан, тимчасово виконувач обовʼязків начальника Кременчуцького райуправління поліції коментує:

Фігуранта затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Правоохоронці порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 307 (Незаконне зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Поліція продовжує вести слідство.

Чоловікові загрожує від чотирьох до восьми років ув'язнення.

Нагадаємо, днями у Кременчуці патрульні затримали закладника, який мав при собі чотири пакунка з наркотиками.