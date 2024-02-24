Кондитерка-втікачка, злочин і сходинки до успіху: що кременчужанам почитати на вихідних

Людмила Волок «Не сумуй»

Це романтична комедія, яка, можливо, хоч на деякий час підніме ваш настрій.

У житті Тіни все летить шкереберть. Все досить банально, повернувшись додому раніше, вона застає чоловіка з коханкою. Однак це ще не все: на роботі конфлікт із керівником обертається звільненням. Що ж, кожна проблема — це нова сходинка до успіху. Так вирішила Тіна і не прогадала…