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Кондитерка-втікачка, злочин і сходинки до успіху: що кременчужанам почитати на вихідних

Сьогодні, 13:00 Переглядів: 93

 

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії №2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку книжкових новинок
 

Ярина Вовк «Не плач, моя красуне»

Рік тому кримінальна психологиня Михайліна Хижняк занадто захопилася розслідуванням і потрапила до рук маніяка, який знівечив їй обличчя. Слідчий Мирослав Зоря ледве встиг її врятувати, застреливши злочинця. Після цього жінка вирішила покінчити з криміналом і відгородилась від усього світу.
Та черговий злочин, який розслідує Мирослав, вразив увесь відділок навіть не жорстокістю, а дивним збігом обставин: обличчя жертви було порізане. Слідчий упевнений, що ця справа може повернути Михайлині інтерес до роботи і до життя — і це спрацьовує.

Луїз Міллер «Кондитерка-втікачка»

   Олівія Роліннгз віртуозна шеф-кухарка, її роботу високо оцінюють ресторанні критики. Професійна кухня для неї — місце спокою і балансу: там порядок, передбачуваність, все знайоме і завжди на своїх місцях. Та коли Олівія підпалює не лише фламбований десерт, а й ресторанну залу, вона не вигадує нічого кращого, як просто втекти. Адже ясним полум’ям загорілася не тільки робота, а не надто вдала любовна пригода. А от що буде далі, дізнаєтесь, прочитавши книгу.


  
 

Людмила Волок «Не сумуй»

Це романтична комедія, яка, можливо, хоч на деякий час підніме ваш настрій.

У житті Тіни все летить шкереберть. Все досить банально, повернувшись додому раніше, вона застає чоловіка з коханкою. Однак це ще не все: на роботі конфлікт із керівником обертається звільненням. Що ж, кожна проблема — це нова сходинка до успіху. Так вирішила Тіна і не прогадала…
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Автор: Руслана Горгола
Теги: бібліотека книги
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