На Полтавщині у ставку знайшли тіло жінки — поліція

23 лютого близько 22.00 у ставку села Тахтаулове Полтавського району місцеві мешканці виявили тіло жінки. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
У ході слідства правоохоронці встановили, що загибла — 63-річна місцева мешканка. Тіло жінки відпрвили на судово-медичну експертизу.
Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Слідчі з'ясовують причини та обставини загибелі жінки.
Нагадаємо, днями на Кременчуччині чоловік забив свого знайомого до смерті.
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