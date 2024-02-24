На Полтавщині у ставку знайшли тіло жінки — поліція

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23 лютого близько 22.00 у ставку села Тахтаулове Полтавського району місцеві мешканці виявили тіло жінки. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

У ході слідства правоохоронці встановили, що загибла — 63-річна місцева мешканка. Тіло жінки відпрвили на судово-медичну експертизу.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Слідчі з'ясовують причини та обставини загибелі жінки.

Нагадаємо, днями на Кременчуччині чоловік забив свого знайомого до смерті.