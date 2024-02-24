На Полтавщині чоловік вбив брата і сказав, що випадково тикнув його ножем

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Нападник пояснив, що хотів підхопити брата, коли у того підвищився тиск, але у цей час в руках у нього був ніж

На Полтавщині чоловік вбив свого брата і сказав, що випадково тикнув його ножем. 19 лютого Октябрський районний суд Полтави виніс вбивці вирок.

У матеріалах справи йдеться, що між братами виник конфлікт, під час якого потерпілий вдарив обвинуваченого по обличчю. Тоді нападник взяв кухонний ніж та вдарив ним брата у груди, пошкодивши серце.

Обвинувачений свою вину не визнав, заперечив, що хотів позбавити свого брата життя, та вказав, що його дії були ненавмисними. Чоловік додав, що у нього з братом були дружні стосунки, вони проживали удвох та вели спільний побут.

Обвинувачений пояснив, що у той день взяв із балкона перець та у кімнаті різав його ножем на табуретці. Близько 13.00-13.30 брат прийшов до нього у кімнату, присів біля нього зліва на диван і через деякий час почав хилитись в бік табуретки. Останнім часом його дуже турбували проблеми з тиском. Обвинувачений хотів підхопити брата, але в руках був ніж, яким він випадково тикнув брата. Ніж упав на підлогу. Тоді чоловік підхопив брата під пахви, відвів у його кімнату, і той сів біля дивану. Крові не було, брат був живий.

Нападник поклав йому подушку під голову і побіг до сусідки попросити щось від тиску. Сусідка тітка Ніна зайшла разом із ним у квартиру, тоді обвинувачений викликав швидку медичну допомогу.

Через 20-30 хвилин приїхали медики, дефібрилятором запускали серце потерпілого, але не врятували його і констатували смерть. За словами обвинуваченого, медик сказав, що смерть настала не від ножового поранення і що труп вони не заберуть, цим займається поліція. Тоді чоловік викликав поліцію, повідомивши, що у нього труп у квартирі.

Під час затримання нападник вказав, що не був п'яним, але під час слідчого експерименту зізнався, що у той день вони з братом разом вживали спиртні напої.

Сусідка, яку допитали під час судового засідання як свідка, розповіла, що у день вбивства до неї зайшов обвинувачений. Він весь трусився та заїкався, сказав, що його брату погано. Вона зайшла до квартири братів та побачила, що потерпілий лежить на спині, з правої сторони грудей у нього пляма, схожа на кров; він був мертвий. Обвинувачений плакав, просив брата відкрити очі. Жінка запропонувала обвинуваченому викликати швидку медичну допомогу, що той і зробив. Медики намагалися реанімувати потерпілого, однак це не допомогло. Тоді викликали поліцію. Пляшок з алкоголем у квартирі вона не бачила, щодо зловживання братами спиртними напоями їй нічого не відомо.

Суд визнав обвинуваченого винним в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України) та призначив йому покарання – 7 років позбавлення волі. До набрання вироком законної сили чоловікові залишити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Строк покарання рахуватимуть з 19 лютого 2024 року.