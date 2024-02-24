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Робоча група «Прозорість і підзвітність» продовжує аналізувати закупівлі у громадах області

Сьогодні, 11:00 Переглядів: 115

 

Мова йде про тендери у Полтавьскій та Лохвицькій громадах

Фахівці робочої групи «Прозорість і підзвітність» продовжують аналізувати закупівлі у громадах області. Цього разу у них на контролі тендери Полтавської та Лохвицької громад. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

У Полтавській громаді йде мова про поставки хлібопродуктів, свіжовипечених хлібобулочних і кондитерських виробів. Фахівці продовжують проводити перевірки. Попередньо аудитори фіксують ризики, тож робота над перевіркою триває. Податківці рекомендували замовнику звернути увагу на показники щодо ціни та відповідності продукції.

Другий тендер стосується капітального ремонту в одній із шкіл Лохвиці. Податківці рекомендували замовнику проаналізувати ціни на товари, які використовують для ремонтних робіт. Для детального розгляду питання долучаться і представники громади. Поліція проаналізує переможця тендеру.

«Прозорість і підзвітність» продовжує допомагати громадам пильнувати за раціональним, відкритим та ефективним використанням коштів, — наголошує Філіп Пронін.

Нагадаємо, останнім часом робоча група «Прозорість і підзвітність» ініціювала розірвання договорів у трьох громадах області. Мова йде про ремонт підвалу будинку під найпростіше укриття у Кременчуцізакупівлю матеріалів на реконструкцію лікарні у Горішніх Плавнях та закупівлю акушерських ліжок для перинатального центру у Полтаві.

Також нині на розгляді у групи — ремонт підвалу у Миргородській лікарні: там фіксують переплату за роботу у майже 100 тисяч гривень.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Полтавська ОВА
Теги: Полтавщина гроші Прозорість і підзвітність закупівлі
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