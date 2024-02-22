«Прозорість і підзвітність» почала розгляд закупівлі хлібобулочних виробів у Полтавській громаді

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 0

Обласна робоча група «Прозорість і підзвітність» почала розглядати новий тендер. Про це повідомляє очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін у своєму телеграм-каналі.

За його словами, мова йде про закупівлю хлібобулочних та кондитерських виробів у Полтавській громаді.

Аудитори та податківці уже розпочали аналізувати тендер. За попередньою оцінкою, фахівці вбачають ризики порушень законодавства. Якщо ж після детальної перевірки порушення підтвердяться, в ОВА рекомендуватимуть розірвати цей договір.

Також до робочої групи залучена і поліція — вона перевірятиме переможця закупівлі.

Нагадаємо, останнім часом робоча група «Прозорість і підзвітність» ініціювала розірвання договорів у трьох громадах області. Мова йде про ремонт підвалу будинку під найпростіше укриття у Кременчуці, закупівлю матеріалів на реконструкцію лікарні у Горішніх Плавнях та закупівлю акушерських ліжок для перинатального центру у Полтаві.

Також нині на розгляді у групи — ремонт підвалу у Миргородській лікарні: там фіксують переплату за роботу у майже 100 тисяч гривень.